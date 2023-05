Fashionistas o no, la noche del lunes pusimos los ojos en la MET Gala en honor al diseñador Karl Lagerfield, el desfile de modas más importante del año -algo así como ver el Super Bowl nos guste o no el fútbol.

Como cada año, por la alfombra desfilaron las celebridades del momento: Jenna “Wednesday” Ortega y Margot “Barbie” Robbie por nombrar algunas. La anfitriona, la legendaria editora de Vogue, Anna Wintour, elige uno por uno a los invitados y estar en su lista es uno de los privilegios que ese mundo ofrece a unos cuantos. De la misma forma, no estar en la lista puede causar una sensación de FOMO (Fear of Missing Out).

Hay algunas que -por su nivel de celebridad eterna- han conseguido estar siempre y desde siempre: Naomi Campbell en su ocasión 16 desde 1990, y Jennifer Lopez, quien nos hizo quitarnos el sombrero como lo ha hecho desde 1999 cuando pisó la gala por primera vez.

Pero esta vez no fueron las usuales Rihanna y Kim Kardashian las que hicieron que aplaudiéramos sus elecciones estilísticas. Fueron ellos, sí, los caballeros los que robaron la cámara.

LOS NUEVOS HOMBRES

Como una oleada que hemos visto crecer poco a poco, los hombres de Hollywood están usando su vestimenta para mostrar una nueva forma de masculinidad -independientemente de su identidad de género: Harry Styles, Timothée Chalamet, Lil Nas X…

Sin olvidar a iconos como Prince o David Bowie, estos “nuevos hombres” desafían la los estereotipos. Ellos ya no son los clásicos. No son la encarnación de la masculinidad típica de Paul Newman ni la belleza perfecta de Brad Pitt. Son hombres vulnerables que en su estilo desafían los límites a los que los ha supeditado la crítica social.

Jeremy Pope llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York.(Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)

Y la Met Gala dio cuenta de ello: el actor Jeremy Pope usando una cauda de nueve metros con el icónico rostro de Lagerfeld dibujado, Olivier Rousteing de Balmain cargando un bolso con la frase “Karl who?” y el basquetbolista Russell Westbrook con una perfecta adaptación de la clásica chaqueta, Chanel hicieron suyo magistralmente el tema de la noche.

Pero aún más sorpresivo es que brillaran en lo alto del ranking de los mejores vestidos dos latinos que en su segunda aparición en esta famosa gala, se adueñaron de la alfombra.

Así fue que el desfile del actor chileno Pedro Pascal, conocido como el “papacito” favorito de Hollywood, no defraudó. Enfundado en un poderoso abrigo rojo Valentino, incipiente bigote y unos sorpresivos pantalones cortos, Pascal puso en relieve -y sin disculparse por ello- sus fuertes piernas. Y las redes sociales cayeron a sus pies.

Pascal sabe de su arrollador encanto -y el de sus extremidades que lo han vuelto famoso en Tiktok. Y que al igual que a su amigo, Oscar Isaac, les dan un look profundamente masculino cuando las llevan al aire. En febrero, la revista Forbes, aseguró que “habíamos llegado al tope de Pedro Pascal”. Este lunes nos demostró que no es así.

Y si Pascal nos hizo caer a sus pies, Bad Bunny logró nuestra ovación de pie.

En sincronía con su diseñador Simon Porte Jacquemus, el boricua apareció en la alfombra con un look monocromático (favorito de Lagerfeld) en un traje off-white de tweed perfectamente confeccionado: chaqueta cruzada (con un forro pintado a mano representando Casa Malaparte, fotografiada por Karl en 1997), camisa blanca, corbata ancha y zapatos derby prístinos. Acompañó con una estola de rosas inmaculadas de ocho metros que colgaba de sus antebrazos y arrastraba también con nuestras miradas. El toque final, aretes de perlas y el pelo perfectamente engominado hacia atrás como un auténtico caballero retro. “Un refugio del caos”, lo llamó la revista The Cut.

/

Pero Bad Bunny tenía un as bajo la manga, o mejor dicho, en la espalda: un profundo escote redondo que mostraba la musculatura de sus trapecios desde los hombros hasta la cintura. Rematando con un pendiente en forma de “J”.

Y ahí, no pensamos más en si Benito asistió acompañando a una de las hermanas Kardashian -que en esta ocasión pasaron sin pena ni gloria por la alfombra. El boricua más escuchado del mundo en “streaming”, el primer “headliner” latino en Coachella demostró que su segunda aparición en la gran noche de la moda no es cuestión de suerte. Sino de éxito.

Así, los dos latinos favoritos de Hollywood volvieron a usar sus cuerpos con desenfado para llamar nuestra atención. Apropiándose de una libertad antes desconocida para su género y poniendo sobre la mesa al hombre evolucionado -al menos a la hora de vestir.

“By the way”, la jota en la espalda de Bad Bunny hace más referencia a Jaquemus, la marca que lo auspicia, que a la chica Jenner.