Todavía desconoce cómo su nombre llegó a la mesa de tan importante plataforma. Tanto así, que cuando recibió el correo electrónico de que había sido seleccionada por Amazon para crear una colección de ropa, pensó que se trataba de un “spam”, un correo fraudulento.

“Esto no puede ser verdad, por qué Amazon, que es algo mundial, me está escribiendo a mí, a Frances, una puertorriqueña en una islita”, recuerda Frances Estrada, creadora de The Peking Order (TPO) al leer la invitación para formar parte de The Drop, una serie de colecciones limitadas que la multinacional crea en colaboración con “influencers” alrededor del mundo.

“Siguieron insistiendo hasta que contestamos. Era el mes de la raza hispana. Pudieron haber seleccionado a quien sea. Todavía no tengo idea por qué me escogieron, pero querían una puertorriqueña porque obviamente Puerto Rico está ahora mismo ‘booming’ en el mundo. Somos una tendencia mundial, hemos recibido muchísimo turismo, tenemos muchas personas destacadas y yo creo que Bad Bunny nos ha puesto bien alto ahora. Así que empezamos este proyecto desde el año pasado”, contó la empresaria y farmacéutica quien celebra poder " ¡contarlo todo al fin!”.

Desde entonces, ha estado en múltiples reuniones con el equipo de The Drop delineando los diseños, los “mood boards”, la selección de telas, entre otros tantos detalles. Aunque ha pasado por procesos similares con la creación de joyería bajo su nombre y en colaboración con Forever Crystals, cuando se trata de ropa, la experiencia es muy distinta.

“Es otro mundo completamente diferente y tiene sus complejidades. ¿Cómo sé cuáles son los colores que van a estar en tendencia? Y yo siempre estoy bastante al día en eso, pero ellos me ayudaron mucho con esto en el proceso. Y ahora, es la primera vez que comparto los ‘sketches’”, reveló la influencer quien mostró a Magacín la primicia de los diseños.

Basta un vistazo para destacar que cada pieza tiene algo de su estilo. La colección incluirá “blazers”, pantalones y varias opciones de vestidos que irán desde los tamaños XXS hasta 3X.

“Fue bien difícil seleccionar las piezas porque ellos hicieron un excelente trabajo. Hasta diseñaron un patrón de tela exclusivo para mi colección y hay un poco para todo el mundo. Eso para mí era bien importante. Como la joyería que hago siempre pensando en ‘ok, esto se puede estirar porque a lo mejor la persona tiene el cuello más ancho o es bien finita como yo’. Lo mismo hicimos con la ropa; tengo entre mis seguidores desde la nena que está en el colegio, hasta la mamá y la abuelita, así que quería que todo el mundo se sintiera incluido y creo que la colección refleja bastante lo que yo soy”, aseguró la joven que cuenta con 161 mil seguidores en Instagram.

Con este lanzamiento, Estrada también busca darle un giro a lo que suele considerarse el “look” de la mujer profesional.

“Quería que fuera colorida por el aspecto de que nosotros somos latinos, nos encanta el color, vivimos en una isla tropical. A pesar de que va un poquito más en la línea de lo que es la temporada de ‘fall’, quería que mantuviese nuestro nuestra chispa boricua y latina. Vemos a la mujer profesional como seria, que se tiene que vestir de blanco y negro o colores oscuros. Y eso ya no existe. Ese tabú ya lo rompimos. Mucha gente me escribe que le encanta que soy farmacéutica pero a la misma vez siempre voy vestida a trabajar ‘fashion’. Quería darle ese toque de divertida y que está en tendencia”, aseguró.

Recientemente compartimos un día con Frances Estrada en el cual, además de compartir en exclusiva los de detalles de su colaboración con The Drop de Amazon, también nos abrió las puertas de su hogar. Además, visitamos las farmacias donde trabaja con su familia en Caguas y conocimos de primera mano el espacio que se convertirá en su oficina y almacenes de trabajo.

Visita magacín.com para el primer capítulo de la serie “Un día con… Frances Estrada”.