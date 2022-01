Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Fueron muchas las horas que pasó Stella Nolasco creando el concepto de su nueva colección para la temporada de otoño-invierno 2010. Por momentos, sentía que no encontraba la musa que la inspirara, pero un buen día comenzó a jugar con telas, letejuelas y brillo. "En ese momento comenzaron a fluir las ideas y de repente me sentí iluminada. Entonces, ese momento me sirvió de inspiración para ponerle el nombre a esta colección, que es Stella Illuminata. Además, por otro lado en las piezas hay mucho brillo, piedras y lentejuelas, que son detalles que proyectan mucha luz", explica Nolasco. La diseñadora añade que para fin de año presentará una propuesta cargada de glamour y de telas muy elaboradas con detalles de brillo y de construcción. En la colección -que contará con 44 cambios de ropa- predominarán los tonos verde, lila, dorados, negros, plateados y ‘ivory’. "Algo que se va a ver a través de la colección son detalles en plumas pintadas en el taller. Éstas le dan mucho movimiento a la ropa y se unen a telas bien ricas en texturas, muchos encajes, encajes bordados con hilos de colores, tul, plumas y pedrería", añade. En cuanto al estilo de las piezas, Nolasco adelantó que el vestido -tanto corto como largo- será la pieza clave, pero no descarta añadir otras piezas como faldas o pantalones confeccionados en encaje chantilly sugiriendo transparencias muy sensuales y femeninas a la vez. "Esta colección es fiel a mi estilo, son todos diseños míos que mantienen mi esencia, ropa muy femenina pero con texturas y detalles mucho más elaborados que lo que había presentado antes", añade El evento se llevará a cabo el sábado, 24 de abril a las 8:30 p.m. en el nuevo atrio del Hotel La Concha. Nolasco será la primera diseñadora en presentarse en esta área del hotel. La entrada al desfile será por estricta invitación.