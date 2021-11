Luego de casi dos décadas fuera de la isla trabajando con firmas de moda como Vera Wang, Oleg Cassini, J. Mendel, Halston, BCBG, Monique Lhuillier y en su línea privada, el diseñador Javier Vassallo ha decidió abrir un taller en Puerto Rico.

Y, aunque esto no significa que vaya a mudarse definitivamente de Los Ángeles, sí le dará la oportunidad de trabajar más de cerca con la clientela local que ha ido cultivando poco a poco.

“Después de la pandemia y estar más de un año sin ver a mi familia, quiero pasar más tiempo en la isla, estar más tiempo con mis seres queridos. Estar separados por tanto tiempo fue horrible. Además, quiero tener más presencia aquí para estar cerca de mi clientela”, expresa el diseñador.

El nuevo espacio estará disponible para el próximo año. Vassallo todavía no está seguro si se tratará de un taller solo o también incluirá una tienda con prendas ya confeccionadas.

“Estoy muy emocionado de regresar a Puerto Rico”, añadió con mucha emoción.

Cambio de dirección

Aun cuando la base es el estilo formal, Vassallo está consciente de que la pandemia ha cambiado la manera en la que las personas consumen la moda.

“Lo que era antes estricta etiqueta, que era el ‘gown’ de gala, ya no es lo mismo. Pero tampoco las personas quieren seguir vistiendo como cuando estaban confinados en sus casas. Ahora ese cárdigan y ‘track pant set’ que utilizaban, lo estaban llevando con lentejuela. Entonces, ese mismo cárdigan lo puede usar sobre un bikini cuando estas en St. Barth y ese ‘track pant’ lo usa con camiseta y sandalias. La gente busca invertir en piezas más versátiles”, describe.

Por eso, su colección más reciente fue una mezcla de estilos que representaron las exigencias de su clientela que cada vez está más abierta a los cambios y a los viajes a distintas partes del mundo.

“No creo ya en temporadas. Hay una necesidad de ‘coats’ en invierno y en verano no, pero somos un mundo tan global en el sentido que puedes viajar a lugares con distintos climas. Para mí no es tan relevante lo de las temporadas o por lo menos para mis clientas”, concluye el diseñador.