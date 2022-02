Cuando la puertorriqueña Yasiria Ayala se aventuró a lanzarse en el mundo empresarial en la industria de la moda, fijó su mirada a mercadear un diseño de ropa que fuera cómodo, ligero, suave, liviano y de calidad. Le bastó ir a un viaje a Japón en 2019 y apreciar su evolución en la moda, para inspirarse y confirmar que se iría por la vertiente del “streetwear”.

Hace poco menos de una década que a esta toabajeña la ciudad de Miami le abrió las puertas con una oportunidad laboral en una tienda de ropa, ocupando una posición gerencial, lo que sirvió de aprendizaje constante para lo que más adelante quería emprender.

Por un periodo de dos años le fue dedicando tiempo y dando forma a su proyecto, hasta que en octubre pasado sacó al mercado la línea Burned.

“Ya tenía una idea clara es que quería hacer ‘streetwear’. El único problema es que yo no sé dibujar. Así que empecé a buscar con quién yo podía relacionarme y que entendiera mi visión. Ahí es que entra Arianna Haddad, quien es mi gerente de producto. Me llegaba una idea en la mente y se la transmitía, ella la dibujaba y me la enviaba”, dijo acerca de la colección, que es completamente manufacturada en Los Ángeles.

De acuerdo con Ayala, Burned es una marca que es estrictamente de esenciales. Su colección de género neutral consta de piezas cómodas tipo “oversized” -aunque de diferentes tamaños-, que se pueden usar a diario, tanto como para salir, como para quedarte en la casa o ir al supermercado, que incluye: “sweat pants”, “hoodies”, “crop hoodie”, “t-shirts”, “crop tee” y gorras, en colores neutrales como ónix, perla y cemento.

“Me tardé casi dos años en hacerlo porque soy bien perfeccionista. Me gusta prestar atención a los detalles para ofrecer un producto de calidad. Ha sido un proceso fuerte, pero yo no esperaba menos. Siempre que me propongo algo, sigo luchando para que se dé. Como empresaria se me ha hecho muy difícil desde que saqué la marca. He estado súper involucrada en todos los detalles de la marca. De hecho, todo ha sido muy orgánico, como “in house”. Estoy súper orgullosa de lo que la marca es ahora mismo, con todo el sacrificio que le he echado”, manifestó.

De igual modo, la joven empresaria resaltó que las telas utilizadas son 100 por ciento orgánico y que sus bolsas son de material reciclable, en sintonía con la conservación del ambiente.

“‘Todo es bastante neutral. Quiero que sea usado como un mahón, que te lo sigues poniendo y repitiendo porque nadie sabe que es el mismo mahón. Eso es lo que yo quiero que pase con Burned, que te sigas poniendo las piezas y aunque se vaya caminando sola, nadie sabe que te la sigues repitiendo porque son súper esenciales”, destacó acerca de lo que es su primera colección, que es bien promocional al sobresaltar el logo de su marca para que las personas se vayan familiarizando, lo que le ha resultado perfecto.

No obstante, a futuro, espera lanzar creaciones más discretas y experimentales, pues la idea es que sus clientes compren las piezas por como se sienten y se ven con ellas, no por llevar el nombre de la marca como lo son aquellas ‘high end’. Será un proceso paulatino para Burned, que desde que lanzó ha sido bien acogida.

“Me siento súper agradecida y bendecida de las personas que me rodean y me apoyan. El lanzamiento fue espectacular. Me falta mucho, pero mis expectativas se han sobrepasado. El ‘feedback’ recibido acerca del producto ha sido muy positivo. Estoy súper contenta, la aprobación de la gente te muestra que vale la pena el sacrificio”, añadió.

Uno de esos grandes apoyos ha sido el de su novio, el reconocido productor musical Tainy. “No me puedo quejar. Ha sido una persona que ha estado bien presente en todos los pasos de este ‘journey’ y siempre me da su opinión. Les pruebo las piezas a él, como son unisex. Ha sido súper en cuestión de apoyo”, confesó con relación a su pareja, quien por estar dentro de la industria musical, su marca también ha llegado hasta figuras reconocidas, que también han mostrado su apoyo a la marca, tales como: J Balvin, Mau & Ricky, Kris Floyd, Masis y Jota Rosa, entre otros.

La empresaria Yasiria López junto a su pareja, el productor musica Tainy. (Suministrada)

“Soy bendecida de la gente que me rodea y que tienen mucho ‘pull’ en cuestión de llegar a la gente más rápido. Orgánicamente ellos han promocionado todo. Son amigos que son casi familia y estoy súper agradecida. Se han botado en cuestión de promocionar la marca, sin necesidad de yo darles una llamada para que lo haga”, confesó.

Al momento, la línea Burned se puede adquirir mediante su portal en la web, a través de la cual hace envíos internacionales, incluyendo a Puerto Rico. El próximo plan de la empresaria puertorriqueña es lanzar dos colecciones más, con la posibilidad de integrar colaboraciones con algunas otras marcas y tiendas.