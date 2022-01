Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El bolso cruzado con coquetería sobre un vestido de última moda, los tacones a juego y un pintalabios que aparece y desaparece a medida que la chica siente su boca desarreglada. ¿Abrigo, guantes o leotardos? Nunca. Qué más da que sea pleno invierno y que la protagonista de nuestra escena no cumpla aún los cuatro años. La última visita de Suri Cruise a Sevilla sorprendió a los españoles no sólo porque la hija de Tom Cruise y Katie Holmes sea una de las famosas más perseguidas de Hollywood, sino también por su look, detalladamente cuidado y caprichoso. Un look que en Reino Unido ya se ha convertido en tendencia.