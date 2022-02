La reconocida “influencer” Frances Estrada, creadora de la plataforma The Pecking Order, se une a la marca de cosméticos Maybelline New York, que regresa un año más con su iniciativa “Make It Yours”. A través de esta campaña, la experta te brinda unos consejos para que tu baile de graduación se convierta en una noche inolvidable. Si te encuentras en plena preparación de tu “outfit” para esa gran noche, Estrada comparte a continuación lo que ella ha denominado los “prom night must-haves”.

1. Sé asertiva

“Escoge un “outfit” que te haga sentir espectacular”, sugiere Estrada. Y es que, la realidad es que, si no te gusta lo que llevas puesto, no proyectarás tu belleza y esa luz que hará que todos se fijen en ti.

2. Busca comodidad

“Lleva zapatos cómodos. ¡Es tu noche para pasarla brutal!”, enfatiza la “influencer”

3. Selecciona bien los accesorios

Recuerda que los accesorios son piezas clave en cualquier “look”, menciona Estrada. Por eso, debes tomar el tiempo necesario para buscar los complementos que se ajusten a tu vestido sin opacarlo.

4. Muestra tu mejor rostro

“Un ‘makeup look’ balanceado es lo ideal. Si llevas maquillaje fuerte en los ojos, opta por labios neutrales y viceversa”, aconseja Estrada.

PUBLICIDAD

5. Sonríe y diviértete

“Complementa tu “look” con la mejor sonrisa, esa noche es para recordarla siempre”, concluye.

Cómo puedes ganar

Maybelline New York trae nuevamente su iniciativa “Make It Yours” -por una década conocida como “Make Your Prom Happen”- con el fin de regalar experiencias memorables a clases graduandas por medio de distintos premios.

Las clases graduandas interesadas en participar deben registrarse en makeityourspr.com y subir a esta plataforma la mayor cantidad de recibos de compras de dos productos o más de Maybelline New York o Garnier Fructis Style de las tiendas Walgreens Puerto Rico para acumular puntos. Tienen hasta el 31 de marzo.

La clase graduanda con mayor puntuación gana el primer lugar y se llevará $5,000; el segundo lugar, $3,000; y el tercer lugar, $2,000. Así mismo, la estudiante que más puntuación acumule se ganará un vestido de “prom” hecho a la medida por la diseñadora puertorriqueña, Nathalie Kriado. Por otra parte, el estudiante con mayor puntaje podrá vestir de Leonardo Fifth Avenue, boutique del diseñador Leonardo Cordero Suria.

A través de la página web de makeityourspr.com podrás ver una lista de las escuelas y estudiantes que tienen mayor puntuación.