El 11 de julio de 1970 la vida de una joven boricua se transformó para siempre. Ese día en el que Marisol Malaret se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar el certamen de Miss Universe, sin aun saberlo, comenzó una revolución en el mundo de la moda y el modelaje local.

La maestra de diseñadores, Carlota Alfaro destaca que en la moda y el modelaje puede decirse que “hubo un antes y un después de Marisol”. Antes de que Malaret se convirtiera en la reina de la belleza universal, en Puerto Rico existía una academia de modelaje dirigida por Anna Santisteban a la que asistía un pequeño grupo de jóvenes.

“Antes de Marisol la que estaba era Ana Santisteban que preparaba a las modelos para los shows, pero eran muy pocas. En ese momento también éramos pocos diseñadores como, Fernando Pena, Martín Mojena y yo (entre otros). En ese mismo año que ganó Marisol, en el 1970, se celebró el primer evento Destellos de la Moda, que reunió a un grupo de diseñadores del patio para mostrar sus creaciones, y el triunfo de ella revolucionó a todas las jóvenes de esas edades que querían ser Miss Universo y modelar. Ante ese deseo tan grande se empiezan a abrir las escuelas de modelaje, como Barbizon, que reclutaban a las muchachas por los pueblos”, recuerda Alfaro.

21 de Marzo de 2023 Fotos Digitalizadas, Archivo Histórico El Nuevo Día. Marisol Malaret, primera Miss Universo Boricua Empresaria de la Moda y Medios de Comunicación Foto Archivo Histórico El Nuevo Día Gary Williams (Archivo Histórico El Nuevo Día)

Ante ese “boom” en el modelaje, los diseñadores comenzaron a tener más alternativas para presentar desfiles más largos con mayor cantidad de modelos que exhibieran sus creaciones.

“Para quienes cosíamos fue una bendición porque había modelos preparadas, pero también empezaron a surgir las figuras de los fotógrafos de moda, los que peinaban y maquillaban a esas modelos también. Así que la industria comenzó a moverse y evolucionar de otra manera”, menciona Alfaro.

Por su parte, el historiador de moda Joseph Da’Ponte recalca que el impacto del triunfo de Malaret en esta industria, se notó en la manera en la que comenzaron a llegar las tendencias internacionales a la isla.

“Su triunfo tuvo un impacto en la moda local que se vio a largo plazo. En ese momento la moda local estaba un poco atrasada. La cantidad de diseñadores de moda locales era muy poca y las tendencias internacionales no llegaban de manera tan rápida, hasta que ella ganó. Porque tener una reina internacional que comenzó a lucir la moda de los 70 dio el acceso a esas tendencias que se veían afuera”, menciona Da’Ponte.

El también diseñador de moda añade que otra gran contribución de Malaret a la moda fue la apertura de una de las primeras boutiques que trajo el concepto de vender marcas internacionales en Puerto Rico. En 1973, la ya exreina de belleza de unió a la actriz Gladys Aguayo –quien falleció el mes pasado- y a la hija de esta, Vivian Moll para abrir La Femme, un espacio que Malaret dejó en la década del 80, pero que al día de hoy mantiene su esencia.

“También se atrevió a fundar dos revistas de moda –Imagen y Caras- que por décadas fueron referentes de moda aquí. Ella expandió la visión de la moda de Puerto Rico a un plano internacional tanto a través de las revistas como de la tienda”, expresa Da’Ponte.

Un detalle que el historiador y diseñador también menciona es cómo ella fue una gran influencia en el estilo de muchas puertorriqueñas, pues en la década de 1980 aparecía mostrando los estilos más novedosos en el programa “Noche de gala” que animó junto a Eddie Miró. Más adelante, cuando se adentró en el mundo editorial, mostró cómo llevar un estilo más corporativo, pero siempre manteniendo su esencia elegante y moderna.

“En su estilo se notaba su esencia. Ella tenía la capacidad de verse imponente, pero a la vez relajada. Lo mejor fue que según su edad fue evolucionando su moda sin perder su estilo. Ella se hacía notar con su forma de vestir, sus recortes de moda y su presencia”, destaca Da’Ponte.

Mientras que la exreina de belleza, empresaria y modelo, Desirée Lowry, subraya que otro de los legados de Malaret consiste en que fue capaz de superarse en cada momento de su vida. Primero se deshizo de las limitaciones que algunos ponen a las personas de origen humilde, fue la primera puertorriqueña en convertirse en Miss Universe y luego superó las diversas situaciones que tuvo en la vida.

Aunque Lowry nació luego del año de reinado de Malaret siempre supo de sus logros a través de su madre y su abuela. Cuando comenzó en el modelaje, fue Malaret quien le dio la primera oportunidad de participar en una sesión fotográfica para la revista Imagen.

“La pude conocer más a fondo cuando me convertí en Miss Universe Puerto Rico. Los puertorriqueños siempre la recordaremos como la primera Miss Universe. Ella reconocía que ese era un legado, que abrió las puertas para las que fuimos detrás de ella y, sobre todo, le dio esperanza a la gente porque nos demostró a los puertorriqueños que cuando se trabaja por algo se puede lograr. La huella más grande que dejó en mi es que me enseñó que después de la corona puedes lograr los grandes éxitos de tu vida. Lo más importante es lo que viene después, no durante”, concluye Lowry.