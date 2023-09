A Maximiliano “Maxi” Córdova y a Carmen Zoraida “Tita” Fernández los unen el amor y el modelaje. Él ha sido uno de los modelos más reconocidos de las pasarelas locales por las pasadas dos décadas y ella, además de ser su madre, es la ganadora de la primera edición de Classic Model Search, competencia para personas mayores de 60 años.

Esta historia comenzó a principio de la década de 1970, cuando Marisol Malaret se convirtió en la primera Miss Universo puertorriqueña y Tita decidió “formalizar” esa fascinación que desde niña había tenido por el mundo de la moda.

“Desde jovencita siempre me gustó lo fashion. Mi mamá era costurera y yo, la más pequeña de mis siete hermanos, era la más revoltosa. Más o menos, le decía como quería la ropa y ella me la cosía. Pero el triunfo de Marisol Malaret como que me dio un impulso y quise coger clase de modelaje. Ahí Marisol llegó de su competencia, comenzó a dar clases de modelaje y me inscribí. Yo fui de la primera clase que se graduó de Barbizon”, recuerda Tita.

Ese fue el comienzo de una carrera corta en el modelaje, pues luego de competir en Miss Puerto Rico y no salir electa, se convirtió en modelo para estilistas que participaban en competencias.

“Del modelaje uno aprende muchísimas cosas como refinamiento o saber estar frente a la cámara y competir. Me encantó haber competido, conocí mucha gente e hice amistades bien cercanas y ahí se acabó el reinado. Me fui un año para Nueva York porque quería experimentar algo nuevo y también disfruté de ese tiempo que estuve allá. Pero el frío no fue bueno conmigo y regresé. Entonces fui modelo de una estilista para las competencias. Ahí estuve unos cuantos añitos”, recuerda.

Pero, ya casada y con un trabajo estable, Tita salió embarazada de Maxi, su primogénito y dejó a un lado el modelaje. Sin embargo, las personas más cercanas a ella le decían que él o la bebé saldría modelo.

Los años pasaron, Tita se entregó por completo a la crianza de sus cuatro hijos y a su trabajo en la industria de la banca, donde logró ascender y ocupar posiciones importantes. Entonces, el modelaje quedó como un bonito recuerdo.

El momento de Maxi

Tita pudo ver ese sueño de triunfar en el modelaje a través de su primogénito, quien desde la niñez se dedicó a jugar baloncesto y un buen día fue “descubierto” por un agente de modelos mientras “jangueaba” en el lobby de un hotel.

“Me di la oportunidad y comencé a hacer catálogos, tiendas, desfiles... Gané una competencia en Aruba y empecé a trabajar en Nueva York y en Miami y me mudé para Miami”, recuerda el modelo.

Una vez culminó sus estudios, Maxi supo combinar su trabajo como modelo con su empleo en el área de la banca hipotecaria, siguiendo los pasos de su madre.

“Compartimos intereses bastante similares. Siempre hemos tenido mucha afinidad”, asegura Tita.

De vuelta al modelaje

Luego de una exitosa carrera profesional en la industria de la banca, Tita se acogió al retiro y, como persona activa que es, estaba buscando qué hacer con su tiempo cuando una amiga le comentó que, dado a su estilo de vida y sentido de la moda, podía desempeñarse como influencer.

Y es que Tita, a sus 71 años tiene una figura esbelta, se mantiene haciendo ejercicios, sigue una dieta saludable y luce espectacular.

“Comencé a utilizar la Instagram y en las redes sociales para mostrar cómo me mantenía en forma. Toda mi vida, hasta estando embarazada, siempre he tratado de cuidar mi físico. Siempre mantenía mis cuidados en la piel. Ahora con los años, me he hecho sus cositas en la cara, como Bótox y los hilitos. También me arreglé la nariz. No lo niego, he hecho lo necesario para mantener mi cara bien. Para el cuerpo hago ejercicio y dieta. Sólo me hice el busto”, confiesa.

A principios de este año, las veteranas modelos Caridad Fernández y Myrna Escabí, anunciaron la creación del Classic Model Search, competencia diseñada para personas de 60 años o más que siempre han soñado con ser modelos, o para aquellos que han trabajado anteriormente como modelos y quieren volver a la industria.

Tan pronto sacó la convocatoria en medios de comunicación y redes sociales, los seguidores de Tita comenzaron a escribirle para que participara. Ella se animó y llegó a la primera audición en Plaza Las Américas.

“Desde que entré por Macy’s muchas personas me decían vas a ganar. Me volvieron a llamar para que fuera a las semifinales. Le dije a Maxi me vas a tener que enseñar un poquito a cómo modelar, porque se estaba poniendo un poco más difícil. Pero estaba tranquila, relajada. De ahí también pasó para la lista de finalistas. Le dije a Maxi que fuera, a mi pareja y algunas amistades”, explica Tita.

Para Maxi, ver a su mamá en la pasarela fue emocionante. Toda su vida la ha apoyado para que cumpla sus sueños. Cuando era adolescente y joven adulto, se encargaba de buscar a sus hermanos a la escuela y llevarlos a las prácticas de deportes para que su mamá pudiera trabajar por más tiempo y sin interrupciones. Ahora, le dio algunos consejos de cómo desenvolverse en la pasarela.

“Nosotros siempre la apoyamos mucho a que ella creciera en su carrera. Éramos un team. En ese momento de la final estaba nervioso, corrigiéndola de lejos cuando la veía. le decía, cruza los pies, cruza las piernas, para al frente, mira al jurado. Sabía que era una candidata fuerte para ganarlo. Y decía voy a la mía, gracias a Dios lo hizo muy bien”, recuerda el modelo.

“Me regañó porque modelé con las manos en los bolsillos”, agrega Tita entre risas a la vez que comenta que cuando mencionaron su nombre como la ganadora “fue haber ganado aquel concurso del 72″.

Para Tita, ganar fue una gran satisfacción y la forma de llevar un mensaje a jóvenes y adultos.

“A la generación más joven le diría que se tienen que cuidar, que se amen. Ese es mi lema. Yo siempre he dicho que, si tú te amas como persona, tú te cuidas sobre todas las cosas. A los mayores que no hay edad, que la edad es un número, que cuando tú quieres puedes lograr lo que te propongas, a veces con sacrificio, pero lo puedes hacer y que es una satisfacción para uno luchar por algo y lograrlo”, finaliza la modelo.