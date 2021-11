Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Nuava York- Varios modelos acusaron a los famosos fotógrafos Bruce Weber y Mario Testino por insinuaciones y coerción como parte de una nueva y extensa investigación sobre acoso sexual, reportó el periódico The New York Times el sábado.



Quince modelos y ex modelos revelaron al diario que las peticiones de Weber generalmente ocurrían durante sesiones fotográficas y otras sesiones privadas. Trece asistentes y modelos acusaron a Testino, indicó el Times.