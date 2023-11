A partir de hoy, diversos artistas, diseñadores y comercios locales ofrecerán sus respectivas obras y productos, idóneos para comenzar a realizar las compras navideñas y poder obsequiar un producto local, realizado por manos puertorriqueñas.

Te compartimos algunas opciones:

MAD La Saldaña: Mercado de Arte y Diseño

Si te encuentras por el área o quieres darle una visita a Río Piedras, hoy en la Calle Saldaña, El Boricua y La Línea Art Shop en Río Piedras invitan al mercado de arte y diseño, MAD La Saldaña. Desde las 3:00 pm encontras una variada oferta de artículos hechos por manos puertorriquenas para regalar.

Entre los participanes estarán Flor de Azucena, Taller al Alimón, Y No Había Luz, Afrolunátika, Roque Design, Sea Glass Art by Cristina, Jash Bags, entre otras.

A las 8:00 p.m. habrá una presentación musical a cargo de Jerry Medina.

Holiday Pop Up en el MADMI

No solo uno sino varios días podrás disfrutar el Holiday Pop Up . Separa el calendario para las fechas 9, 16 y 23 de diciembre de 2023 para llegar hasta el Museo de Arte y Diseño de Miramar, San Juan y hacer tus compras navideñas

Por cuarto año consecutivo, el MADMi estará celebrando el tradicional Holiday Pop Up junto a Modo Cosciente, que se suma al quinto aniversario del Museo.

Modo Consciente es un colectivo que agrupa a 11 exitosas y creativas marcas lideradas por mujeres, que se ha destacado por diversificar y promover el diseño y los productos de marcas puertorriqueñas fabricados con conciencia social y ecológica. Algunas de las marcas que agrupa el colectivo son: Aida, Concalma, Esther, Luca, Isleñas, Materia Madura, Marimú, Muns, Sally Torres Vega, Sauca Botanicals y Yayi, entre otras.

BudX Locals en la Calle Loíza

En su compromiso por apoyar la economía y tras el cierre del emblemático espacio de los diseñadores locales, SIXNE Concept Store, Budweiser Puerto Rico anunció su nueva iniciativa BudX Locals, localizado en la 1752 Calle Loíza.

El evento surge a raíz de la intención de conectar con el comerciante local por eso, Budweiser Puerto Rico, los invita a sumarse a BudX Locals para que colaboren con la marca multinacional de cervezas desarrollando pequeñas colecciones inspiradas en Budweiser y a su vez, despidan el emblemático negocio SIXNE Concept Store con estilo.

BudX Locals será marcado por eventos destacados en las siguientes fechas:

Red Friday: El 24 de noviembre de 2023 la tienda ofrecerá descuentos y especiales en productos de marcas locales, además se integrarán marcas adicionales para amplificar la oferta durante este día especial.

Cierre: El 2 de diciembre de 2023 marca el cierre de temporada, por lo que además incluirá música y rifas de mercancía. Será una ocasión única para compartir con amigos, experimentar la moda local y brindar por el futuro de la comunidad emprendedora en la isla.

Algunas marcas que estarán participando de BudXLocals son: Anti Hero Studio, Sorry Mom, Forever Pobre, Too Many Gods, No Hay, Yuan, Sixne, Nosy, Gallina y Silence is Luxury, entre otras.

El público general está invitado a participar de estas fechas especiales durante el mes de noviembre, de jueves a sábado.

El Rastro: Mercado de Arte en El Bastión

Si estás por el Viejo San Juan, también puedes conseguir esos detalles especiales para estas navidades en el mercado de arte y artesanías que se celebrará en El Bastión.

El encuentro será el sábado, 2 y domingo, 3 de diciembre, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Feria de Arte y Diseño Multidisciplinario de Timbiriche en el MAC

El 15, 16 y 17 de diciembre de 2023 regresa uno de los más esperados. Timbiriche ofrecerá una Feria de Arte y Diseño multidisciplinario en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Santurce. El viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., el sábado de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Durante el evento, ej público disfruta de la amplia oferta de más de 80 productores puertorriqueños presentando diversidad de creaciones artísticas, artículos de diseño, ropa, joyería, accesorios, entre otros.

La entrada a la feria es libre de costo.

Viernes Negro de Marcas Locales en El Nido

Hoy y mañana comienza la Navidad en El Nido, en Bayamón con el tradicional mercado de “Viernes Negro de Marcas Locales”, en un ambiente familiar y “pet friendly”, desde las 11:00 a.m.

Podrás adquirir merancía de marcas locales: como Huele a, Natura in Resin, Deida Collection, Kolibrí Collective, Consuelo, Repercha, Iguaca, Mr. Noms, Oser Vie, Mena Shop PR, Go Boricua Brand, Ni Fa Ni Fu, Benditto, Huellas de Aquí, No hay Logo, Mota, Lia Designs, Body Boutique, Vanilú Bracalets, Oma Designs, Coloniv, Arreife, Agrobey, Cromátia PR, Parente, Wild & Wicked Herbs, Boriwars, Awa, Picoreta y más.

Christmas Bazaar at the Palace

Compras y música en vivo a cargo de Mano Santa. Así será la experiencia en el Christmas Bazaar at the Palace que celebrará este domingo el Palacio Provincial en el Viejo San Juan, ubicado en la #103 de la Calle San Francisco.

Además de gastronomía, cocteles, café y los asistentes podrán adquirir sus detalles navideños creados por Juz B Cuz West Indies, Spicy Colada, T D Vé, Zoe Lugo, Cube Architect, Pure Soul, Chavela, Roque Designs, Zapatera Caribeña, Natu Treats y Creaciones BM.

Abierto al público en horario de :10:00 a.m a 5:00 p.m.

Candela Cervera

Box Lab Brewing Company presentará este sábado, a partir de las 3:00 p.m. el mercado “Candela Cervecera”, a beneficio de la Casa Protegida Julia de Burgos en Lote 23, ubicado en Santurce.

El enucentro contará con la participación de marcas como Papaya Tropical, Kula, CariCuri, Mantra Lovers, Henna Puerto Rico, Sancocho Thrift, Dip Roots Apothecary, Chana, entre otros.

Además de realizar la compra de tus regalos, la actividad cuenta una agenda de presentaciones que incluye múisca del DJ Phonowarp y el grupo de bomba Ausuba, un conversatorio con la sexóloga Vanessa Vila de Papaya Tropical, y el lanzamiento de la campaña “Nos toca a todxs” de la Casa Protegida Julia de Burgos.

La entrega es libre de costo.