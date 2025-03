Twiggy, la primera supermodelo: “Me sigo viendo estupenda a los 75”

“Las chicas ya eran delgadas cuando aparecí yo”

“Fui la primera en empoderarme”

“Creo que entonces no fui consciente, me di cuenta después. Era joven pero tenía determinación y no me iba a quedar callada, como en la entrevista con Woody Allen”, rememoró en relación a una escena del film que muestra cómo el cineasta neoyorquino intentó hacer de menos a la bella Twiggy preguntándole cuál era su filósofo alemán preferido para luego no ser capaz él mismo de nombrar ninguno.