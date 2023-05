La historia de una vida se puede contar de muchas formas. Imaginemos una pared. Sobre ella, están congeladas fracciones ínfimas de tiempo. Una veintena de fotos dicen más que lo que podría decir cualquier texto, artículo o biografía. Al mirarlas, el observador curioso se transforma en un viajero del tiempo.

En cada imagen, se captura un momento particular de una vida extraordinaria. En todas, posa una mujer de mirada profunda. A veces trae el cabello largo y oscuro, en otras lo tiene corto y en tonos de rubio. Usa trajes largos y cortos. En algunas cubre su cabeza con turbantes y pañuelos. A veces descalza, a veces con tacones; a veces sonriendo, a veces simplemente observando. En cada una de ellas la mujer de la mirada profunda dice algo sin necesidad de usar palabras. En cada una de ellas, la belleza, el misterio, la gracia y el estilo se funden para revelar la forma de una gran y hermosa reina que llevó por nombre Marisol Malaret.

Como parte de la celebración de los 25 años de la revista Magacín, El Nuevo Día presenta la exhibición “Marisol Malaret: esplendor y tenacidad”, una selección de fotos inéditas del archivo fotográfico de GFR Media que muestran a Malaret varios años después de su coronación como la primera Miss Universe puertorriqueña. En las imágenes se puede observar a una mujer polifacética y madura, que se convirtió en un ícono de la moda y el emprendimiento en Puerto Rico.

Dennis Rivera Pichardo, editor audiovisual de GFR Media, estuvo a cargo de curar la selección fotográfica, destacando la labor de fotoperiodistas como Luis Ramos, Gary Williams y Tito Guzmán.

“Al morir Marisol y hacer una búsqueda en nuestro archivo nos encontramos con muchas fotos nunca antes publicadas. Durante la búsqueda, hallamos un sobre de fotos inéditas de la primera boda de Marisol Malaret y de ella en una faceta de adulta, modelo e ícono de la moda luego de sus años de reinado”, explicó Rivera Pichardo.

“En El Nuevo Día reconocemos el valor de nuestro archivo y cada vez más lo queremos hacer accesible a las personas. Sabemos el valor que tiene ese archivo para la sociedad, las generaciones más jóvenes y estamos comprometidos con llevar estos tesoros a los espacios públicos para el disfrute de todos los puertorriqueños”, continuó.

La exhibición inició este jueves en The Mall of San Juan con un conversatorio moderado por Eliezer Ríos Camacho, editor de Espectáculos y Estilos de Vida de El Nuevo Día, y por Leyra González Pérez, editora de las revistas Magacín y Por Dentro.

“No es una historia común y corriente, es la historia de una mujer que deja un gran legado. En ese ir y venir de buscar imágenes, nos dimos cuenta del tesoro que teníamos en nuestro archivo histórico. De ahí surge la idea de hacer esta exposición”, explicó Rafael Lama Bonilla, director general de GFR Media, previo al inicio del evento.

“El encuentro de esta noche es uno muy especial. Para nosotros en GFR Media es un honor dedicar los 25 de años de nuestra revista Magacín a Marisol Malaret. Marisol, como muy bien dice el título de la muestra de imágenes inéditas que hoy revelamos, es ‘esplendor y tenacidad’. Pero además, Marisol es moda, es belleza, es valor, perseverancia y empoderamiento. Todas las cualidades que nuestro equipo lleva como misión presentar en cada una de nuestras páginas semana tras semana”, expresó por su parte González.

Previo al inicio del panel, Ríos Camacho leyó un mensaje enviado por Sasha Stroman Malaret, única hija de la beldad boricua.

“Este domingo se cumplen siete semanas desde su partida. Siete semanas que llevo tratando de aprender a vivir sin mi mamá y todavía me encuentro agarrando el teléfono para llamarla y contarle cada detalle de mi vida, tal como solía hacerlo. Y esas ganas de buscarla me durarán para siempre, pues si bien sé que ella fue amiga y consejera de muchas personas que están aquí esta noche, para mí también lo fue — la mujer más sabia, auténtica, honrada y luchadora que jamás conocí. Mi mayor ejemplo de superación. Las fotos que podrán apreciar esta noche, muchas de ellas nunca antes vistas por mí, confirman algo que he estado sintiendo desde su partida — que mi deber es mantener su legado y que a pesar de que ya no la tengo a mi lado, nunca es tarde para seguir conociendo profundamente a alguien que amas. Gracias al equipo de GFR Media, por toda su labor y por querer mantener la memoria de mi madre viva en nuestros corazones”, expresa parte del mensaje.

La exhibición inició este jueves en The Mall of San Juan con un conversatorio moderado por los editores Eliezer Ríos Camacho y Leyra González Pérez. (David Villafañe Ramos)

El conversatorio contó con un panel compuesto por cuatro figuras importantes del mundo de la moda puertorriqueña: Milly Cangiano, Vivian Moll, David Antonio y Joseph Da’Ponte. Figuras como Denisse Quiñones, Ana Rosa Brito y los diseñadores Stella Nolasco, Gustavo Arango y Carlos Alberto también estuvieron presentes.

Cangiano contó varias anécdotas sobre sus aventuras junto a Malaret, de quien fue amiga y colega por décadas en el mundo de los medios. Entre ellas, destacó que Malaret fue una parte crucial de la creación de dos personajes importantes de la televisión infantil puertorriqueña conocidos como “Burbujita” y “Bolillo”. “Ella era maravillosa. Yo aprendí muchísimo de ella. Se lo agradezco siempre. De las cinco, ella es la única”, expresó.

Vivian Moll, hija de la actriz Gladys Aguayo, por su parte, rememoró la faceta empresarial de Malaret. Habló sobre el lanzamiento y la exitosa trayectoria de la reconocida boutique “La Fama”, fundada por Aguayo y Malaret, y que continúa en operación al día de hoy. “Marisol es un ejemplo muy grande aquí como mujer. Me enseñó a ser una mujer fuerte”, expresó.

“Recuerdo que en mi casa, al lado de la última cena, estaba la foto de Santa Marisol”, recordó por su parte el diseñador David Antonio. “Cuando Marisol gana, ella le da alas a las niñas, a que podían soñar ser como ella, y a las mujeres que podían ser fuertes. El legado de Mari es tan grande porque ella tenía la capacidad para hacer las cosas que las mujeres en ese entonces no hacían”.

El historiador de moda, Joseph Da’Ponte, también amplió sobre el impacto de la imagen de Malaret en la cultura popular puertorriqueña. “¿Qué hubiera sido de la historia de Puerto Rico si esa primera persona no hubiera llegado?”, cuestionó.

David Antonio, además, rememoró que Malaret le hacía llegar incontables cajas de materiales con memorabilia suya con la que el diseñador luego no sabía qué hacer. “Le pregunté que qué quería que hiciera con ellas y me dijo ‘guárdalas o bótalas, pero no me las traigas’”, dijo, generando risas entre los presentes.

Ríos Camacho también compartió parte de sus experiencias trabajando junto a Malaret, recordando una ocasión, en su faceta de editora de revista, en la que luego de una tormenta, por la falta de energía, le dijo a sus compañeros que llevaran sus computadoras y se fueran a su casa, en la década de los 90. “Marisol inventó el trabajo remoto 30 años antes de la pandemia”, bromeó.

Al finalizar el panel, González Pérez le pidió a cada uno de los panelistas que describiera a Malaret en una sola palabra. “Leal”, “honesta”, “historia”, fueron algunas de las respuestas, mientras Cangiano concluyó diciendo “ella inventó la palabra ‘empoderamiento’”.

La exhibición se podrá apreciar en el segundo nivel de The Mall of San Juan, junto a la corona y la banda, o “sash”, utilizados por Malaret al ser coronada en 1970.