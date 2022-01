Kate Middleton cumplirá 40 años el 9 de enero y, sin dudas, su esposo, el príncipe William, tendrá preparada una celebración acorde a una fecha tan especial para ella.

Aunque, lo cierto, es que hasta que no suceda, no podremos saber qué le regalará el duque de Cambridge a su esposa.

De hecho, en 2020, contó que en el pasado no siempre acertó en la elección de un obsequio adecuado. Así lo reveló en el episodio especial del podcast de Peter Crouch, un exfutbolista británico, cuando apareció en apoyo a la campaña Heads Up, una iniciativa que busca promover la importancia sobre la salud mental y buscar ayuda cuando sea necesario.

Allí surgió la pregunta: ¿Cuál fue el peor regalo que le diste a tu esposa?

En principio, Crouch contó que le había comprado a su esposa un impermeable durante tres años seguidos, pero William le dijo que él podía ganarle la apuesta y contó: “Una vez le compré a mi esposa un par de binoculares; nunca me dejó olvidar eso”.

A favor del duque, hay que decir que semejante regalo fue al principio de su vínculo. Así lo contó el hijo de la princesa Diana: “Eso fue muy temprano en relación. Los envolví. Eran realmente bonitos. Intentaba convencerme de ello. Cuando los vio le dije ‘mira, son maravillosos, ¡fijate cuán lejos puedes ver!’, ella me miraba con cara de desconcierto. No me fue nada bien. Honestamente, no tenía idea de por qué le había comprado unos binoculares, parecía una buena idea en ese momento”.

El príncipe William y Kate Middleton se conocieron en 2001 William y Kate, que celebraron su décimo aniversario de bodas en abril de 2021, se conocieron en 2001 cuando los dos eran estudiantes en la Universidad de St Andrews.

Se espera que la duquesa celebre su cumpleaños en privado con su familia este fin de semana. En 2021, según los informes, Kate fue invitada a una fiesta de té por William y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, mientras se quedaban en su casa de Norfolk, Anmer Hall, durante el encierro dispuesto por la pandemia de COVID-19.

Los Cambridge también pasaron la última Navidad en Anmer Hall y se les unieron los padres de Kate, Carole y Michael Middleton. La familia de cinco fue fotografiada en su automóvil después de asistir a un servicio religioso en Sandringham.

Mientras tanto, la reina Elizabeth II permaneció en el Castillo de Windsor durante la temporada festiva y se unió a su hijo mayor y heredero, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles. Charles y Camilla también asistieron a un servicio religioso en Windsor junto con el conde y la condesa de Wessex y el duque y la duquesa de Gloucester.

