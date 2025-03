Conoce las mujeres de la realeza que vencieron el tabú y hablaron de salud mental

La importancia acerca de poder hablar de salud mental ganó preponderancia en los últimos años, donde diferentes expertos trataron de forma pública el tema para concientizar sobre las enfermedades y trastornos. Puede que parezca que esta es una situación ajena a la realeza, pero no es así. De hecho, algunas monarcas europeas también se vieron afectadas.

Quien dio el primer paso fue Diana Spencer, popularmente conocida como Lady Di, la fallecida exesposa del actual rey Charles III y madre de los príncipes Guillermo y Harry. En el libro biográfico que escribió Andrew Morton y que se publicó en los 90, Diana: su verdadera historia (Diana: Her True Story), puso en palabras lo que vivió durante sus años de matrimonio. A pesar de lo que esto causó en la monarquía británica, sentó un precedente para que más miembros de la realeza hablaran públicamente sobre lo que les sucedía puertas adentro. Incluso, impulsó a que muchas de las reinas dieran discursos sobre el tema para erradicar el tabú en torno a los trastornos mentales.

PUBLICIDAD

De la bulimia y depresión de Diana nació con fuerza un discurso para que las princesas y reinas venideras hablaran de lo que les pasaba. Es así como en el nuevo milenio en las Casas Reales se vivió un cambio rotundo de introspección y reflexión.

En diálogo con La Nación, la psicoanalista Alejandra Gómez (MN 67785), Coordinadora del Departamento de Psicosis de APA y especialista en Psiquiatría y Presidenta Capítulo Interfase Neurociencia y Psicoterapias (APSA) señaló la importancia de que las personalidades de la corona traten este tema.

La princesa Diana de Gales sentó un precedente para que más miembros de la realeza hablaran sobre lo que les sucedía puertas adentro.

“La decisión de comunicar o no un padecimiento es una motivación personal. No obstante, entiendo que, si un personaje público puede hablar llanamente de su sufrimiento, propone una manera de romper idealizaciones y de comunicar que todo el mundo puede pasar por un periodo de duelo o incluso de depresión y que tiene la posibilidad de hacer algo con eso: pedir ayuda, obtenerla y mejorar”, mencionó Gómez.

Acerca de quienes vean en la difusión de esto una cuestión “prohibida”, la especialista remarcó: “Las cuestiones mentales siempre tienen algo de ‘tema tabú’, que no se habla ni comunica. No olvidemos que en la antigüedad los ‘locos’ eran considerados seres demoniacos y aislados de la sociedad. Actualmente, hay infinidad de herramientas terapéuticas que ayudan a salir de la depresión. Pero lo importante es empezar poniéndolo en palabras: ‘¿Qué me pasa?’“.

Margarita de Inglaterra

El caso de la princesa Margarita, hermana de la difunta Reina Isabel II, fue uno de los que se mantuvo en el hermetismo hasta su muerte en 2002. Era famosa por su estilo de vida, su forma de amar sin prejuicios y su modo de ser descontracturado. Integrar la línea sucesoria y pertenecer a las personas de llegada directa a la monarca le impidió llevar a cabo parte de los planes y proyectos que deseó.

PUBLICIDAD

Eso quedó plasmado en el libro que el biógrafo de Lady Di escribió tras su fallecimiento, Elizabeth & Margaret: the Intimate World of the Windsor Sisters, que se publicó en 2021. Además de las recreaciones que se vieron en la serie de Netflix, The Crown, en este texto se señalaron algunos episodios donde la psiquis de la princesa se quebró, como la imposibilidad de casarse con Lord Snowden en 1974, lo que le habría provocado una crisis nerviosa.

En ese texto, Morton expresó: “Seamos realistas, Margaret tenía depresión y en la familia real no se permite estar deprimido”. En ese entonces, la salud mental era un tabú y se escondía detrás de los muros de Windsor. “En su círculo no se mencionaba esa palabra”, agregó.

Meghan Markle

En 2021, Meghan Markle concedió una entrevista a Oprah Winfrey junto a su esposo, el príncipe Harry, donde se refirió a su salud mental y los duros momentos que atravesó en las residencias reales del Reino Unido. En ese diálogo admitió haber tocado fondo e incluso señaló que “ya no quería seguir viva”.

La crudeza de su relato dejó expuesta una vieja herida que se asoció directamente con Lady Di. “Cuando pasaste por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro viaje de sanación (ciertamente parte del mío) es poder ser realmente abierto al respecto”, explicó la duquesa de Sussex.

La duquesa de Sussex ha sido vocal sobre los problemas de salud mental que ha enfrentado. (Carlos Ortega)

“Fue un pensamiento constante, real y aterrador. Cuando me uní a la familia, esa fue la última vez hasta que nos marchamos en que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves… todo hay que entregarlo”, recordó Meghan.

PUBLICIDAD

Máxima Zorreguieta

En 2021, en el marco de su cumpleaños número 50, Máxima se refirió a uno de los temas más complejos de su intimidad familiar, el suicidio de su hermana Inés, quien tenía depresión y trastorno de la personalidad. En una entrevista que ofreció al periodista Matthijs van Nieuwkerk en la cadena de televisión nacional neerlandesa, la reina argentina abrió su corazón y envió un sólido mensaje de concientización a la población.

“Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos 8 o 9 años antes de fallecer. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico. Padecía depresión y de trastorno de la personalidad”, dijo.

Máxima se refirió a uno de los temas más complejos de su intimidad familiar, el suicidio de su hermana Inés.

Ante la difícil situación de Inés, Máxima sostuvo: “Hicimos lo mejor que pudimos para ayudarla y apoyarla”. Respecto al tema de salud mental, consideró: “Todavía hay mucho que hacer“. Según explicó, “siempre queda la cuestión de haber podido hacer algo más”.

María de Dinamarca

La reina consorte y esposa del príncipe Federico X también estuvo marcada por ciertas turbulencias que afectaron a su vida personal. Una de las más públicas y recientes fue la aparente infidelidad de su esposo con una modelo mexicana en España, según evidenció La Vanguardia.

A pesar de que nunca se comprobó, en 2023 la “heredera del mar del Norte” apareció en la televisión nacional para dar un mensaje sobre la depresión y los trastornos que comúnmente afectan a la salud mental.

Por primera vez se vio implicada a un miembro de la realeza activamente en esta cuestión e incluso se refirió a cómo la naturaleza [propia de Dinamarca] la ayudó a sanar en diferentes ocasiones.

PUBLICIDAD

En el marco del ciclo La naturaleza y nuestra mente, María se entrevistó con tres jóvenes que atravesaron depresión y otras enfermedades mentales. Esto fortaleció su campaña para concientizar a la población acerca de la necesidad de hablar y encontrar ayuda, a pesar de que todavía se considere un “tabú”, según dijo.

Marta Luisa de Noruega

La royal destapó la realidad que muchas princesas herederas al trono experimentaron a lo largo de su niñez y explicó cómo el rol de la prensa afectó su psiquis. Fue la segunda, dentro de las monarquías europeas en lo que va del siglo XXI, que admitió haber sufrido depresión.

En 2023, durante la Conferencia de Líderes de Medios, fue clara y contundente: “Sufrí una profunda depresión cuando tenía 20 años y fue a causa de la prensa”. En su explicación, Marta recordó que los paparazzi la perseguían por todos lados, que la fotografiaban siempre y que especulaban abiertamente sobre su vida, lo que afectó su salud mental profundamente.

Es por ello que luego de psicológica tomó las cosas de otra manera e incluso se animó a hablar acerca de este tema puntual. “Quizás hubiera sido prudente atreverse a ver las cosas de otra manera. Encuentro que cuando hay una opinión sobre algo, todos intervienen y continúan allí. Es raro que alguien diga ‘pero qué pasa con esto’ y piensen un poco diferente o investiguen de otra manera. Fue una carga que me resultó difícil”, sostuvo.

Letizia Ortiz

La reina consorte de España también fue una de las monarcas que se atrevió a impulsar el diálogo sobre la importancia de la salud mental en su país y alentó a que cada persona pida ayuda si es necesario.

PUBLICIDAD

La reina Letizia se involucró en temas sociales de gran importancia, como lo es la salud mental de la población española. (Ana Escobar)

Para esa ocasión, protagonizó un acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental en el 2023 y allí entonó un verso del rap escrito por El Chojin, un cantante y compositor madrileño. “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto”, pronunció frente a decenas de personas.

“No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas del este género. Pero si algún medio de comunicación titula ‘la reina rapea por la salud mental’ bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante”, agregó Letizia Ortiz.