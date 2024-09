“El amor que sentía por Charles era genuino”, peluquero de Lady Di comparte sus vivencias en un libro

Richard Dalton, el peluquero de confianza de la fallecida Diana de Gales, con quien trabajó durante una década, habló por primera vez de su relación y de las anécdotas que tuvo con la princesa en el libro “It’s All About The Hair: My Decade With Diana”, escrito por Renae Plant.

“Nunca he hablado públicamente, pero Diana murió hace 27 años y yo era parte de su historia”, dice Dalton, y agrega: “Quiero compartir mis historias para preservar su legado”, según recogió El País de España.

Cuando la madre de los príncipes Harry y William vivía en el palacio de Kensington, Dalton la peinaba casi todos los días, la acompañó en todas las giras reales que realizó entre 1983 y 1991 y también la ayudó a crear algunos de sus looks más icónicos, que son recordados por su estilo como “los apodados Dynasty Di, The Elvis o The Vera Lynn”.

El peluquero, originario de Escocia, describe a Diana de Gales como “hilarantemente divertida, increíblemente glamurosa e incluso más hermosa en la vida real de lo que muestran sus fotografías”.

Una de las anécdotas que recuerda es cuando le lavó el pelo en el lavaplatos de su cocina. “Siempre bromeo con que podría haber vendido ese fregadero de acero inoxidable por una fortuna”, indica.

Otra de ellas, es cuando le amarró con un elástico de ropa interior una diadema de esmeraldas en el año 1985. Este método lo empleó luego de que Lady Di se quemara con el sol y no podía tener la joya sobre su frente: “Até un extremo del elástico al collar de esmeraldas y lo puse sobre la frente de Diana. Lo coloqué en la parte posterior para que encajara cómodamente sin que se cayera y le peiné el cabello alrededor de él. A Diana le encantó”, rememora el peluquero.

Esta estrategia la volvió a repetir cuando ella empezó a tener dolor cabeza cuando llevaba la tiara de nudos de diamantes Lover’s Knot, que ahora es una de las favoritas de Kate Middleton.

“Estábamos en Nueva Zelanda en una cena de Estado. Se quitó la tiara y me la entregó, diciendo: ‘No puedo usarla, me está matando’. Corrí a mi habitación, saqué el elástico de la ropa interior, me puse la tiara en la cabeza y me la ajusté. Corrí hacia abajo, se lo puse y rápidamente le arreglé el cabello para ocultar el elástico. Nunca más se quejó de que le dolía”, recuerda Dalton.

Y agregó: “A menudo me pregunto si el elástico todavía está allí cuando la princesa Kate la usa”.

Sin embargo, también fue testigo de las tristezas que experimentó en su vida privada. “Mi maldito marido ha vuelto a desaparecer”, le decía la princesa a Dalton, quien manifiesta que estaba “hecha pedazos”, mientras el rey Charles III retomaba su relación con la actual reina Camila.

“Diana estaba perdidamente enamorada de su marido. La veía día tras día. El amor que sentía por Charles era genuino. Si Camila se hubiera mantenido alejada después de la boda, las cosas podrían haber sido muy diferentes”, expresa Dalton según consignó el medio español.

Con el paso del tiempo, el peluquero fue mucho más que eso y llegó a ser su gran confidente. “Toda mujer confía en su peluquero y ella no fue la excepción”, dice en el libro.

Sin embargo, este rol, le significó sentirse preocupado en algunas ocasiones. “Ser el guardián de secretos tan grandes a veces me hacía sentir muy estresado. Mi trabajo era escucharla, ayudarla a sentirse hermosa y segura, y traer un poco del mundo real a su mundo”, cuenta.

Otro aspecto de la vida privada que recuerda Dalton es cuando escuchó al rey Charles III gritarle a Lady Di en dos ocasiones. Según explica, una fue cuando -motivada por Sarah Ferguson- se disfrazó de policía para colarse a un club nocturno donde se estaba realizando la despedida de soltero del príncipe Andrew, situación que a Charles no le hizo gracia”, cuenta el escocés.

“A la mañana siguiente le estaba gritando, gritando de verdad. Ella lloraba y él gritaba: ‘¡Tú eres la princesa de Gales, no haces cosas así!”, agrega.

La segunda vez fue cuando ella bailó sobre el escenario de la Royal Opera House como sorpresa por el cumpleaños de Charles III. “Ella bailó ‘Uptown Girl’ de Billy Joel y el público se volvió loco. Pero Charles estaba furioso”, asegura.

