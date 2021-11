El príncipe Alberto le dijo en exclusiva a People, que la princesa Charlene está recibiendo tratamiento en un centro “fuera de Mónaco”. La decisión de buscar atención médica pocos días después de su regreso a Mónaco fue tomada conjuntamente por la pareja, asistida por los hermanos de Charlene.

Hace varios días, el Palacio había informado que la princesa de Mónaco ha emprendido un descanso de “varias semanas” para recuperarse de los problemas de salud que ha tenido en los últimos meses, al tener complicaciones de una infección otorrinolaringológica contraída en mayo, que requirió una serie de cirugías correctivas durante su ausencia de seis meses.

En la entrevista exclusiva, el príncipe soberano de Mónaco dijo que la princesa de 43 años está sufriendo un profundo “agotamiento, tanto emocional como físico”. Para descartar una variedad de rumores, dice que su recuperación requerirá atención clínica que durará como mínimo varias semanas.

El regreso de Charlene a Mónaco se dio hace 11 días, después de haber estado seis meses en Sudáfrica “fue bastante bien en las primeras horas, y luego se hizo bastante evidente que no se encontraba bien”, dijo Albert, de 63 años.

Una semana después de compartir una foto el 8 de noviembre de su “día feliz” reuniéndose con Albert y sus gemelos de 6 años, el príncipe Jacques y la princesa Gabriella, anunció que se retiraba de las festividades del Día Nacional de Mónaco el 19 de noviembre, citando “profunda fatiga general”.

Al abordar los rumores en curso de que la pareja está en medio de una crisis matrimonial, dijo a People: “Probablemente voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejar eso muy claro. Estos son no problemas dentro de nuestra relación, no con la relación entre marido y mujer. Es de una naturaleza diferente“.

Su estado actual, dice, es el resultado “de varios factores que son asuntos privados”. Él agregó, “estaba claramente agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar”.

“Obviamente hubo consecuencias de sus diferentes cirugías y los procedimientos a los que se sometió en los últimos meses”, dijo Albert. “Eso ciertamente fue un factor, pero en este punto prefiero no hacer más comentarios. Puedo decir que estaba sufriendo una fatiga increíble. No había dormido bien en varios días y no estaba comiendo nada bien. perdió mucho peso, lo que la hizo vulnerable a otras posibles dolencias. Un resfriado o la gripe o Dios nos ayude, COVID“.

La prolongada ausencia de Charlene de Mónaco hizo que la princesa se perdiera su décimo aniversario de bodas y dio lugar a numerosos informes sobre una ruptura en el matrimonio de la pareja, así como a especulaciones sobre la verdadera naturaleza y el grado de sus problemas médicos. Sin embargo, la pareja lo negó sistemáticamente.

Desde que el martes se conoció la inesperada noticia de su retirada de la vida pública, las historias han resurgido. “Como sé que hay rumores, déjame decirte: esto no es COVID”, dijo Albert. “Y no está relacionado con el cáncer. No es un problema de relación personal. Y si quieres discutir otra especulación, no está relacionado en absoluto con la cirugía plástica o el trabajo facial”.

Buscar tratamiento “en otro lugar de Europa” fue una solución, dice, que la princesa ya favorecía. El proceso de toma de decisiones final involucró una reunión estilo intervención con los miembros de la familia. Tras su regreso de un viaje nocturno a Dubai el domingo pasado, el príncipe recuerda: “La senté con sus hermanos y una cuñada. Ella ya había tomado su decisión, y solo queríamos que nos la confirmara frente a nosotros. Ella quería esto. Ella ya sabía que lo mejor que podía hacer era ir a descansar y tener un tratamiento médico real. Y no en Mónaco. Por razones de privacidad, tendría que estar en algún lugar fuera de Mónaco“.

Del proceso “salió muy bien”, dice. “Estaba muy tranquila y muy comprensiva. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No se puede obligar a nadie a entender que necesita tratamiento, tiene que aceptarlo ellos mismos”.

“Ella ya estaba a favor. Lo sabíamos. Solo queríamos que se confirmara delante de nosotros. Queríamos decirle que la queremos mucho, que estábamos ahí para ella, y que el aspecto más importante para ella”, mencionó.

Al señalar la declaración sin precedentes de la pareja el martes pidiendo privacidad después de anunciar el retiro temporal de Charlene del servicio público, él dijo: “Ella necesita privacidad; como familia, necesitamos privacidad. Ella necesita tiempo para descansar en el mejor ambiente posible. Charlene nunca pidió tener estos problemas, pero están ahí, desafortunadamente, y necesitamos espacio y privacidad para abordarlos. Así que les ruego a todos que lo entiendan y que por favor dejen a mi familia en paz durante las próximas semanas”, recalcó.