El príncipe de Gales bromea sobre las capacidades de Kate

Según consignó el diario Daily Mail, el príncipe de Gales señaló: “Mi esposa es la artística. Incluso mis hijos son más artísticos que yo”, dijo, aludiendo a que la actividad no se le hizo fácil y que su esposa lo hubiera hecho mucho mejor.

Esto es relevante cuando continúan las conjeturas sobre el estado de salud de Kate , quien se sometió a una cirugía abdominal hace casi dos meses atrás por una dolencia no revelada.

Sin embargo, el Palacio no dio más antecedentes y solo aseguró que no es cáncer y que la princesa no asumirá compromisos hasta al menos después de Semana Santa.