Luego de que The Heritage Foundation demandó a la administración de Joe Biden para obligar a los funcionarios a publicar los archivos de migración del Duque de Sussex, parece que el hijo del rey Charlos III se salió con la suya.

Los registros del trámite de la visa del príncipe Harry no se harán públicos por indicación del Departamento de Seguridad Nacional.

“En la medida en que existan registros, esta oficina no encuentra un interés público en la divulgación suficiente para anular los intereses de privacidad del sujeto”, declaró el director principal, Jimmy Wolfrey, según Hello!

Harry, duque de Sussex, reveló que usó cocaína, hongos alucinógenos y marihuana en su libro “Spare” y con el médico Gabor Mate en su programa “The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture”.

“Empecé a hacerlo de forma recreativa y luego me di cuenta de lo bueno que era para mí”.

El escándalo surgió debido a que cualquier persona no estadounidense que use drogas vería impedido su trámite para obtener la visa.

“Muestra una falta de transparencia atroz por parte de la Administración Biden”, respondió Niles Gardiner, director del Centro para la libertad Margaret Thatcher.

“Los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para obstruir la libertad de la Fundación Heritage de solicitud de información son inaceptables y estaremos impugnando su posición”.

“Solo hay tres formas posibles en las que el duque de Sussex podría haber ingresado a los Estados Unidos con una visa: 1, el príncipe Harry reveló el alcance total de su consumo de drogas y recibió una exención; 2, el DHS ignoró descaradamente la ley o 3, el príncipe Harry mintió bajo juramento”.

El príncipe Harry se mudó a Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle, en 2020.

Ambos viven en California con sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana.