El príncipe Harry ya comenzó a meter en serios problemas al país donde reside, Estados Unidos, y todo por haber declarado en su libro “Spare” que consumía distintos tipos de drogas antes de que se tramitara su visa como residente.

Harry de Sussex, esposo de la actriz Meghan Markle, ha puesto contra las cuerdas al gabinete de Joe Biden, ya que tendrá que comparecer el próximo martes para responder sobre la autorización de la visa del príncipe tras haber admitido que usaba marhuana, cocaína y hongos.

De acuerdo con un reporte del “Daily Mail”, el segundo hijo del rey Charles III del Reino Unido tiene en vilo sus documentos como residente de aquel país.

“The Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con sede en Washington DC, está demandando a la administración de Joe Biden”, se lee en el informe del tabloide británico, “para obligar a los funcionarios a publicar los archivos de inmigración del duque de Sussex”.

Sobre su consumo de drogas, Harry también contó más detalles con el polémico médico Gabor Mate para su programa “The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture”, donde aseguró que usó drogas psicodélicas, entre otras.

“Empecé a hacerlo de forma recreativa y luego me di cuenta de lo bueno que era para mí”, dijo.

La comparecencia del gobierno estadounidense se llevará a cabo ante un juez federal el 6 de junio a las 2:30 p.m. en la sala 17 del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, señaló “Daily Mail”, de acuerdo con informes de La Heritage Foundation.

En realidad, la fundación quiere saber qué fue lo que el príncipe Harry respondió ante la pregunta sobre consumo de drogas en los papeles migratorios, si mintió o no.