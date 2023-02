La coronación del rey Charles III, el próximo 6 de mayo, contará con un concierto repleto de estrellas, un gran almuerzo nacional y una iniciativa de promoción del voluntariado, además de la tradicional ceremonia y los desfiles.

No hay tiempo que perder. Al evento acudirán 2,000 invitados. Desde principios de año la familia real trabaja en los detalles para que todo salga bien. De hecho, crearon una página web en la que se informa de las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante los actos de coronación.

En la web hay un aspecto que llamó la atención de muchos: la creación de una playlist especial en Spotify con canciones para el día de la coronación, elegidas por el propio rey Charlesy la reina consorte, Camilla Parker.

A la playlist, titulada Coronation Celebration Playlist, le dan forma 27 canciones para sumar dos horas de música. Hay grandes hits de artistas, en su mayoría británicos, de todas las épocas. Desde The Beatles con “Come Together”, pasando por David Bowie con “Let’s dance” hasta Ed Sheeran y su “Celestial”, por mencionar algunos.

La lista la completan temas de artistas como Coldplay, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Harry Styles, Madness, Kate Bush, Michael Bublé, Queen, Pet Shop Boys, Take That, The Who, Tom Jones, Sam Ryder o Spice Girls.

Este último fue uno de los grupos favoritos de los príncipes William y Harry durante su juventud. De hecho, en uno de los episodios de sus memorias, Harry recuerda lo emocionado que estaba cuando acompañó a su padre al concierto que las Spice Girls iban a dar en Suráfrica, y donde las pudo conocer en persona.

Algo que también llamó la atención es que la lista no incluye a Elton John, quien siempre ha sido un artista muy cercano a la realeza británica, y que mantuvo una estrecha relación con Diana de Gales. Además, el compositor ha participado ya en varios actos organizados por los Windsor.

Charles, de 74 años de edad, se convirtió en rey tras el fallecimiento en septiembre de su madre, Elizabeth II, a los 96 años, 70 de ellos al frente de la monarquía.

Charles III también asumió como jefe de Estado de los 14 países de la Mancomunidad Británica (Commonwealth), entre los que figuran Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

La coronación de Charles III, la primera en el Reino Unido desde 1953, se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, donde se realizan desde hace 900 años.

Su esposa Camila, de 75 años, será coronada también como consorte.

La pareja llegará desde el palacio sin otros miembros de la familia real, en lo que se conoce como la “procesión del rey”, y luego retornará con una comitiva, que se conoce como la “procesión de la coronación”.

Para cerrar la primera jornada, los miembros de la realeza saludarán a la población desde un balcón del Palacio de Buckingham, en cuya explanada se espera que se congreguen miles de personas.