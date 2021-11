Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Son princesas, son famosas, pero no siempre han sido felices. Eugenie, de 28 años, y Beatrice, de 29, dieron una entrevista -por primera vez juntas- donde explicaron, entre otras cosas, el lado no tan bonito de ser mujeres de la realeza.



Las hijas del príncipe Andrew y Sarah Ferguson son parte de la edición de septiembre de la revista Vogue Reino Unido, donde ambas contaron la dificultad que significa estar expuestas públicamente, mientras intentan construir sus carreras y vidas, sobre todo actualmente, cuando la atención no solo llega por parte de los medios de comunicación, sino que también por las redes sociales.