Kate Middleton reaparece públicamente junto a su familia en Navidad

“Desde un punto de vista personal, ofrezco un agradecimiento especial y sincero a los médicos y enfermeras desinteresados que este año me han apoyado a mí y a otros miembros de mi familia a través de las incertidumbres y ansiedades de la enfermedad y han ayudado a proporcionar la fuerza, el cuidado y el consuelo que hemos necesitado”, dijo en su discurso pregrabado.

El rey c aminó con la reina Camila mientras su hijo mayor, el príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos los seguían. La nuera del rey, que ha regresado lentamente a sus deberes públicos después de completar la quimioterapia, abrazó a un paciente con cáncer después del servicio.

Mientras Andrew dijo que nunca discutió nada sensible con el supuesto espía chino y cesó el contacto con el hombre tan pronto como se plantearon preocupaciones, el escándalo plantea más preguntas sobre su juicio y distrae del trabajo de la familia real, dijo Ed Owens, autor de “After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?’’ (”Después de la reina Isabel: ¿Podrá salvarse la monarquía?”)