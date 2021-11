Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Es cierto que ser de la realeza es sinónimo de buena fortuna, sin embargo no todas las casas reales de Europa tienen los mismos ingresos. Si bien no podemos saber exactamente cuáles son las fortunas de los monarcas europeos sí podemos tener una idea gracias al medio británico "The Independent" que elaboró un listado con las casas reales más adineradas del viejo continente.