"No estamos diciendo que no lo conviertas en príncipe o princesa, sea lo que sea. Pero si está diciendo que el título va a afectar su protección, no hemos creado esta máquina monstruosa a nuestro alrededor en términos de publicidad para no protegerlo. Has permitido que eso suceda, lo que significa que nuestro hijo necesita estar a salvo", dijo Meghan tras denunciar que al negarle un título a Archie, la familia real les informó que el menor no tendría protección. (Archivo)