El juicio por las afirmaciones de una mujer estadounidense de que el príncipe Andrew abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años probablemente ocurrirá a fines del próximo año, dijo un juez el miércoles.

Es difícil establecer de inmediato una fecha para el juicio debido a los protocolos de coronavirus de los tribunales que limitan la cantidad de juicios que pueden ocurrir a la vez, pero el juez de distrito de Estados Unidos, Lewis A. Kaplan dijo que la fecha del juicio probablemente caería entre septiembre y diciembre de 2022.

La semana pasada, los abogados de Andrew le pidieron a Kaplan que desestimara las demandas civiles presentadas por Virginia Giuffre en una demanda en agosto de que el príncipe abusó de ella en múltiples ocasiones en 2001 durante un período en el que fue abusada por el financiero Jeffrey Epstein.

Dijeron que el príncipe “nunca abusó o agredió sexualmente” a Giuffre, y atacaron los motivos de Giuffre, diciendo que estaba buscando “otro día de pago” a expensas de Andrew.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan presentarse públicamente, como lo ha hecho Giuffre.

La conferencia del miércoles, llevada a cabo electrónicamente, duró menos de 10 minutos y contó con solo el juez y dos abogados, David Boies para Giuffre y Andrew Brettler para el príncipe.

Ambos abogados dijeron que esperaban deponer de ocho a 12 personas, aunque Boies dijo que el número exacto depende “un poco de a quién podemos conseguir y el momento”.

Boies dijo que las personas incluirían “las partes”, es decir, Giuffre y Andrew, y una “cantidad de testigos potenciales”.

“Estaríamos preparados para comenzar algunas de las deposiciones con relativa rapidez, pero es posible que no identifiquemos algunas hasta por dos meses”, dijo el abogado.

Brettler dijo que algunas de las personas a las que tal vez quiera deponer están relacionadas con una nueva demanda presentada la semana pasada en la que una mujer que dijo haber sido abusada sexualmente por Epstein afirmó que Giuffre la difamó diciendo en una serie de tuits de octubre de 2020 que ella era la novia de Epstein y había reclutado chicas para abusar de él.

Brettler citó la demanda y dijo que “puede haber nuevos testigos en un nuevo asunto que puede necesitar ser depuesto en este asunto”. No dio más detalles sobre cómo se utilizarían las afirmaciones de esa demanda en los argumentos contra Giuffre.

Epstein fue encontrado muerto en su celda en una cárcel federal en Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. La muerte fue declarada suicidio.

La exnovia de Epstein, la socialista británica Ghislaine Maxwell, va a juicio este mes por cargos de tráfico sexual alegando que reclutó a adolescentes para que Epstein las abusara sexualmente de 1994 a 2004. Los posibles jurados de ese juicio comienzan a completar cuestionarios el jueves.

Las declaraciones de apertura están programadas para el 29 de noviembre. Maxwell se declaró inocente.