Madrid, 16 dic (EFE).- Peter Lindbergh hace de la fotografía de moda, la antimoda. Un estilo particular, donde la esencia de la modelo, la actriz, el personaje en definitiva, es quien captura al objetivo con una imagen real, lejana del glamur acostumbrado, y que ahora muestra el libro "Shadows on the wall".