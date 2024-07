Romances de la realeza que comenzaron en los Juegos Olímpicos

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

¿Quién es él? Iñaki era miembro del equipo de balonmano que en esas olimpiadas ganaron la medalla de bronce. No tiene orígenes reales, su familia es de clase media, originaria de Zumárraga en el País Vasco. Estudió administración de empresas una vez casado.

¿Cuánto tiempo duraron de novios? Apenas un año. Cuando Cristina lo vio por primera vez le encantó y poco a poco fueron hablando hasta convertirse en novios pero lo mantuvieron en secreto. Sin embargo una “red flag” para ella fue que cuando se dio a conocer su compromiso oficial el 30 de abril de 1997, salió a la luz que Iñaki tenía novia y ésta salió en los medios acusando su infidelidad. A Cristina no le importó y continuó con los planes.

Frederik y Mary de Dinamarca

Albert y Charlene de Mónaco

¿Cuánto tiempo duraron de novios? Cinco años muy turbulentos, los problemas de falda de Albert siempre han sido un punto de inflexión en la pareja. Una semana antes de casarse, Charlene descubrió que Alberto había tenido una hija con una brasileña y rompió con él. De hecho intentó escapar de Palacio a Niza pero fue capturada por la policía en el aeropuerto y llevada de vuelta a Mónaco donde dicen que Albert tuvo que sacar la chequera para convencerla de que no cancelara la boda. Entonces fue conocida como la princesa triste porque el día de su boda en un momento de la ceremonia se echó a llorar. Desde entonces su matrimonio ha tenido muchos altibajos aunque parece que ahora viven un buen momento.

Carl Gustaf y Silvia de Suecia

¿Cuánto tiempo duraron de novios? Tres años. Si Carl Gustaf no hubiera ascendido al trono es poco probable que se hubieran casado con Silvia ya que ella no era de sangre azul y en esa época no se le permitía a un heredero casarse con una persona de origen plebeyo. De ahí que apenas se convirtió en rey, Carl Gustaf le pidió matrimonio, ahora él mandaba y nadie le podía impedir casarse con la mujer que amaba.