El propuesto aumento al precio del café no fue aprobado por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, quien ayer emitió una resolución en la que dejó claro que no tuvo a la mano los elementos necesarios para evaluar un cambio de precio en el producto.

El comité evaluador del café le entregó al secretario un informe con las recomendaciones este pasado martes, 30 a las 4:00 p.m. Sin embargo, en su determinación, Rivera Rodríguez indicó que dicho informe no contenía ningún estudio económico ni datos del sector que él pudiera analizar.

“Tampoco anejo estadísticas ni información concreta de la industria local o del mercado internacional que ponga al Departamento en posición de tomar una decisión informada que surja del expediente”, expresó el secretario en la resolución.

Mencionó además que el informe del comité no contó con el aval de todos sus integrantes y se presentó con la firma de cinco de los seis miembros. Aunque no es requisito que todos los miembros firmen el informe, la subsecretaria del DACO, María Fernanda Vélez, indicó que eso abonó también a la decisión de la agencia.

A preguntas de cuál integrante fue el que no firmó el informe, Vélez indicó que fue el economista que representa al DACO. Explicó la funcionaria que el representante de la agencia no tuvo acceso al informe final que preparó el comité ni a la reunión en cual se aprobó el informe, celebrada en Mayagüez. Agregó que este no pudo tener acceso de manera virtual a la reunión.

En cuanto al informe radicado, la subsecretaria dijo que tenía 16 páginas a doble espacio, pero carecía de los elementos más básicos para poder evaluar un alza en precios. “No era un informe, era un documento referencial bien escueto”.

En esas 16 páginas el comité recomendó un aumento de 40% a los precios del café importado semi tostado robusta y arábica. “Hicieron la recomendación, pero no la justificaron ni enviaron información de a cuánto se está vendiendo ese café en el mercado internacional”, manifestó la funcionaria.

“Por los motivos mencionados y en atención a las deficiencias del informe sometido por el comité, no procede un cambio a la orden número 1 de 2015. Se exhorta al comité a ejercer sus funciones a tenor con lo dispuesto por la ley y el reglamento aplicables”, sostuvo el titular del DACO en su resolución.

Pese a esta decisión, los funcionarios del DACO indicaron que el comité puede corregir el informe y volver a someterlo con la información y los estudios económicos correspondientes.

El secretario del DACO, por su parte, hará requerimientos de información, según Vélez, a los distintos componentes del sector cafetalero para conocer si procede un aumento o no.

Se supone que por ley el DACO revise los precios del café cada cinco años. No obstante, hace siete años que no los revisa.

Como parte de la revisión del precio, un grupo de torrefactores, liderados por Germán Negrón, gerente general de Puerto Rico Coffee Roasters, apoyaba que se subiera a $20 el precio mínimo al que los caficultores pueden vender el almud.

Mientras, el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González, ha impulsado la propuesta de que el precio del café importado aumente en 37% para que esté a tono con los incrementos del producto en el mercado internacional.

Los caficultores dieron la voz de alerta en días recientes, pues temen perder parte de la cosecha –que inicia en agosto y septiembre-, ya que sus costos se han elevado y algunos beneficiadores no están comprando el café. Estos quieren pagar el almud al precio mínimo de $14.58, y no los $20 al que habían estado pagándolo recientemente.