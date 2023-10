Con la combinación de un diseño audaz y elegante, con características de avanzada que hacen su manejo cómodo y versátil, la nueva Mitsubishi Outlander 2024 arribó a los concesionarios de la marca japonesa en Puerto Rico.

“En Mitsubishi Motors, seguimos trabajando para ofrecer a nuestros consumidores la más alta tecnología y seguridad. Es por esto que continuamos con nuestro compromiso de traer una línea de vehículos que se ajusten a las necesidades y estilos de vida de los puertorriqueños y sean parte de nuestro Family Car Life Together with Mitsubishi”, sostuvo Josephine García, gerente de Mercadeo de Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. (MMSC), en un comunicado de prensa.

La Outlander 2024 cuenta con un exterior refinado, incluyendo un nuevo frente robusto, que adopta el concepto de diseño Dynamic Shield, característico de la nueva generación de Mitsubishi Motors.

En cuanto a rendimiento, el vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) cuenta con un motor de 2.5 litros y ofrece una distribución mejorada de la potencia de caballo de fuerza y torque para brindarle una aceleración perfecta.

Además, con su Super All Wheel Control (S-AWC), ofrece un mejor desempeño, al contar con tracción en las cuatro ruedas y diversos modos de conducción (eco, normal, asfalto, gravilla, nieve, tierra).

La Outlander 2024 tiene capacidad para siete pasajeros y un conjunto de características modernas de seguridad y tecnología, que incluyen sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Por ejemplo, la asistencia MI-PILOT integra el control de crucero adaptativo (ACC) y, según el nivel de modelo, el Outlander también ofrece mitigación de colisión frontal (FCM), advertencia predictiva de colisión frontal (PFCW), asistencia activa de punto ciego (ABSA), advertencia de punto ciego (BSW), asistente de cambio de carril (LCA), advertencia y prevención de cambio de carril (LDW y LDP) y un sistema de cámara multivista. Todos los acróninomos son en inglés.

“El compromiso con la seguridad del cliente es primordial y es fantástico ser reconocido por una organización respetada como IIHS por el trabajo realizado por nuestros equipos de ingeniería para maximizar el desempeño de seguridad en nuestro SUV mejor equipado y más avanzado”, acotó García.