La pandemia del coronavirus no ha impedido que el volumen de préstamos de auto en Puerto Rico haya llegado a su nivel más alto en 15 años.

Hasta junio pasado, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la cartera de financiamiento de automóviles en Puerto Rico rondaba unos $7,872 millones, la cifra más alta que haya registrado el sector financiero de la isla desde el 2004.

Pero según varios entrevistados, la relativa buena noticia con la que el sector de autos cerraría el 2020 no debe interpretarse como una mejora en la venta de automóviles en Puerto Rico y mucho menos como el preludio a mejores tiempos en el 2021.

“Como nos cerraron por 10 semanas, lo que ha hay es una demanda acumulada que se ha unido a la disponibilidad de los concesionarios para ponerse al día (con sus objetivos de ventas)”, indicó Ricardo García, director ejecutivo del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA).

En marzo pasado, cuando el gobierno forzó el cierre de prácticamente todos los negocios no esenciales en Puerto Rico como resultado del coronavirus, los concesionarios de auto también cerraron sus puertas.

Según García, cada día de cierre le costó al fisco alrededor de $1.5 millones en arbitrios. Anualmente, los arbitrios de automóviles aportan entre $400 millones y $500 millones en recaudos.

En promedio, los concesionarios venden entre 8,000 y 10,000 automóviles nuevos mensualmente. Como resultado, según García, el cierre forzado sirvió para acumular la demanda de casi tres meses de ventas.

“Me parece que la banca tiene liquidez y necesitan prestar. Están siendo más agresivos y flexibles en los financiamientos, pero debe quedar claro que no estamos por encima (de los niveles de venta) del año pasado”, sostuvo García.

“Creo que estaremos entre 10% y 15% por debajo del año pasado, por lo que este año, a pesar de que se ve mucha actividad, no estamos hablando de un año pico en ventas”, agregó el ejecutivo.

Hasta octubre pasado, los datos compilados por GUIA apuntaban a la venta de unos 70,167 vehículos nuevos en Puerto Rico. Hasta hace una semana, el sector esperaba cerrar el 2020 con al menos 90,000 vehículos vendidos, pero esa cifra está por verse, ahora que los concesionarios no abrirán los domingos como resultado de las nuevas restricciones por la pandemia.

García, al igual que Ramón Vega, directivo de la Puerto Rico Automobile Distributors Association (PRADA) coinciden en que también se ha registrado un alza en la venta de vehículos usados en Puerto Rico, pero no hay estadísticas disponibles que documenten la tendencia.

Negocios escribió al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), habida cuenta que la agencia custodia y autoriza los registros de autos en Puerto Rico, pero no recibió respuesta.

“Ha habido un influjo grande de fondos del gobierno federal que ha paliado un poco el impacto del COVID-19. Otro factor importante han sido los intereses que han estado muy bajos”, dijo Vega, presidente de Autos Vega y pasado presidente de PRADA.

Un mercado reñido

Según Vega, aunque ha habido una reducción en el número de instituciones bancarias en Puerto Rico, los bancos comerciales que quedan “están muy activos y han llenado el vacío de los bancos que se han ido”, mientras las cooperativas de ahorro y crédito también ganan terreno.

Según los datos más recientes de la OCIF, casi el 52% de los préstamos de autos en Puerto Rico son otorgados por instituciones no depositarias.

Aunque Popular Auto es afiliada de Popular Inc., para fines del segmento, la entidad -que adquirió a Reliable Financial hace unos dos años- se identifica como no depositaria en las estadísticas de la OCIF.

Mientras Popular Auto posee aproximadamente el 37% de la cartera de préstamos de auto; en conjunto, las filiales de financiamiento de Toyota Motor Company, BMW y Mercedes Benz tienen alrededor del 15% del mercado. El resto del pastel está en manos de Oriental Bank (19%), FirstBank (14%), las cooperativas de ahorro y crédito (13%) y las uniones de crédito (4%).

Las razones detrás del relativo repunte

García y Vega coincidieron en la liquidez provista por el gobierno federal ha permitido que muchos consumidores puedan aportar un pronto pago mayor y si a ello, se suman intereses más bajos, la capacidad de compra aumenta.

En síntesis, lo que hace unos años parecía impensable, es decir, préstamos con tasas de interés entre el 1% y 3% e incluso, préstamos con cero interés ha sido factible en medio de la crisis sanitaria.

Una búsqueda de Negocios arrojó que uniones de crédito como PenFed ofrecen financiamientos con una tasa APR en 1.39%; cooperativas de ahorro y crédito como LarCoop e IsabelaCoop promueven ofertas comenzando entre 1.25% y 1.99% APR e incluso, sin requerir pronto pago. Mientras entidades como Caribe Federal otorgan préstamos de hasta 72 meses en autos usados.

Las divisiones financieras de automotrices han apostado a ofertas de cero interés como es el caso de Toyota Motor Credit en el icónico Corolla de este año a 60 meses, mientras BMW, a través de su entidad en la isla -Autogermana- también ofrece financiamientos empezando en 0% de interés y hasta tres meses sin pagos.

De acuerdo con Antolín Velasco, presidente de Popular Auto, durante la primera parte de la pandemia, hubo preocupación en el sector, habida cuenta que los consumidores tenían liquidez para aportar un pronto pago, pero no había certeza de empleo debido al cierre de muchas empresas.

Pero a medida que se reanudó la actividad económica se ha producido un repunte en la actividad prestataria, de la misma forma en que los consumidores han optado por refinanciar sus residencias.

Incluso, según Velasco, a pesar de la crisis, la inteligencia que maneja el sector es que el perfil crediticio de los consumidores no ha experimentado mayor deterioro en Puerto Rico a pesar de la secuela de la crisis sanitaria.

En el caso de Popular Auto, no ha habido grandes cambios en los pasados dos años, rondando la tasa más baja entre 4.95% y 5%, dijo Velasco.

A juicio de Edouard Lafontant, vicepresidente de Popular Auto, otro de los factores que explica la baja en intereses se encuentra en un reenfoque de los incentivos y bonos que ofrecen concesionarios y automotrices.

Según Lafontant, mientras algunos incentivos buscaban reducir el precio del automóvil, ahora las bonificaciones van dirigidas a subsidiar el coste de interés, traduciéndose en pagos más bajos para el consumidor.

La pandemia trastoca la oferta

Empero, los entrevistados coincidieron en que los esfuerzos por satisfacer la demanda de los consumidores también se han visto trastocados por el impacto de la pandemia en la manufactura e importación de vehículos.

García, Vega y Lafontant coincidieron en que una vez las automotrices suspendieron la producción como resultado de la pandemia, el suplido de automóviles se vio afectado, trastocando la importación de autos al mercado estadounidense y a Puerto Rico.

Según Vega, aunque en Puerto Rico los autos sedan siempre han tenido demanda, en tiempo reciente, el mercado se ha inclinado hacia los llamados SUV y camionetas (“pick-ups”). Ello, por ser autos más convenientes a las familias y ante el creciente número de consumidores que necesitan vehículos para uso personal y para trabajar.

Explicó que a raíz de la pandemia se produjo una escasez de vehículos importados, mientras el precio de los autos usados aumentó, una dinámica que beneficia al consumidor, en especial, si interesa entregar su auto en “trade-in” por un auto nuevo.

De cara al 2021, Vega se mostró optimista, pero reconoció que ello dependerá del nivel de incertidumbre que prevalezca sobre la economía y el régimen de tasas de interés.

Por su parte, García se mostró más cauteloso.

Según García, el disloque en la cadena logística resultó en un retraso en la entrega de vehículos y al presente, el sector lidia con una especie de embudo en el sector marítimo, pues no hay suficientes embarcaciones para transportar los vehículos a la isla y a su vez, atender el aumento en la llegada de otros bienes como resultado de la temporada navideña.

“Si los fondos federales (de asistencia) continúan en el 2021, posiblemente veremos unos niveles de venta como los que hemos tenido. Pero si esa ayuda no llegase, podemos tener un escenario de 80,000 unidades y eso no suele asociarse con años buenos para la industria”, dijo García al recordar que el sector de vehículos de motor contribuye al sustento de unas 30,000 en Puerto Rico.