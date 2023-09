Londres - La marca japonesa de automóviles Lexus ha escogido las redes sociales y los “influencers” para obtener más de 25 millones de visualizaciones en la promoción de su nuevo LBX, que saldrá al mercado a principios de 2024 y que se presenta en Milán, Madrid, París y desde hoy en Londres.

En este recorrido ha organizado una serie de cuatro eventos emergentes en estas ciudades europeas, cuyo reflejo en redes ha confiado a un grupo de creadores de contenido especializados en ‘lifestyle’, moda, diseño, arte, deportes, gastronomía y viajes, explicó Juan Rodríguez, ‘community manager’ de la marca desde hace doce años.

“Los perfiles de estos profesionales son elegidos muy cuidadosamente para que combinen bien con la marca; no solemos seleccionar perfiles muy comerciales, sino que nos fijamos más en sus niveles de intercambio”, subrayó a su vez Rodríguez.

‘Influencers’ generacionales

Para él, ello se ajusta más a los que prefiere el cliente y, además, “permiten entrar en ventanas más interesantes y cualitativas”, ya que este tipo de ‘influencers’ “cuida mucho su perfil y elige con mucha atención sus marcas”.

Por su parte, el director de Marketing de Lexus España, Aurelio García, aseguró que para la firma “es muy importante” utilizar plataformas digitales para que la visualización del LBX “esté presente en la mente de los consumidores” y que, además, lo esté con sus características más propias como el diseño, el arte y la tecnología.

“Estas son precisamente las dimensiones en que se va a ver el LBX en los eventos de las diferentes ciudades, en las instalaciones de Milán, de Londres o una exposición urbana de arte y diseño que se verá en Madrid y que dan todas una pista de cómo es el auto que queremos contar a la gente”, agregó en declaraciones a la Agencia EFE, con la que mantiene un acuerdo de difusión de contenidos.

Lexus y relación con la audiencia

De esta forma, el diseñador sevillano de moda Nicolás Montenegro, que colabora con Lexus, comenta que utiliza sobre todo su cuenta personal de Instagram, que la llevó él mismo y es “un reflejo” de su día a día.

A la hora de elegir sus modelos declara que es muy selectivo: “Tienen que respirar mi esencia, la esencia de la firma y tener conexión con mis diseños. También suelen ser personas que aportan a la sociedad, normalmente son personas con vidas profesionales más allá de ser influencer”.

“Suelo trabajar con pocas marcas, a pesar de que me contacten a diario marcas de ropa, cosmética, lifestyle, etcétera. Cuando las elijo, como a Lexus, lo hago a golpe de corazón y proyecto: si el proyecto me encaja, suma y me divierte, acepto. También controlo mucho que tipo de personas van a estar en la colaboración, soy tímido y necesito que me inspiran confianza”.

Lexus cuenta con 43,000 seguidores en Instagram, 76,000 en Twitter -ahora X- y unos dos millones en Facebook en Europa a nivel global. Para el evento de Londres, la marca creó una presentación artística inmersiva articulada en torno al diseño, que refleja la experiencia del usuario en un espacio subterráneo común, que invita a experimentar un “aparcamiento extraordinario” en el Soho hasta el 24 de septiembre.