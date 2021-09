El Departamento de Hacienda le solicitó hoy, jueves, ayuda a la ciudadanía para poder dar con el paradero de un Ferrari Spider y un Lamborghini Aventador; y proceder a embargarlos.

El Departamento de Justicia le radicó cargos criminales al empresario Luis Benítez Avilés por evasión contributiva, someter planillas fraudulentas, dejar de reportar $7 millones en ingresos y usar corporaciones para costear compras de lujo como los autos en búsqueda.

El Ferrari Spider es del año 2018 y tiene tablilla JFL 667 con un valor estimado de $307,000. Mientras, el Lamborghini Aventador es de 2020 con matrícula JMP 709 y su valor se estima en $616,200.

“Persona que sepa del paradero de estos vehículos puede ofrecer información a tavés de #SURIConfidencia. ¡Dale RT, por favor!”, escribió el secretario Francisco Parés Alicea en su cuenta gubernamental en Twitter.

El jefe de Hacienda aclaró que las fotos suministradas son de referencia y no corresponden a los vehículos en proceso de embargo, por lo que los modelos pueden ser de colores distintos.

Según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, a Benítez Avilés le embargaron “todos los bienes” y solo le dejaron $9,000 en su cuenta de banco.

Según la investigación, el empresario habría usado sus corporaciones —LV Investment & Construction y Investment & Development Consulting Group— para adquirir tres vehículos de lujo a un costo estimado de $1.1 millones. Además de los carros no localizados, habría adquirido un Mercedes Benz.

Al imputado también se le atribuyen casas lujosas en Guaynabo y Caguas, además de un apartamento en Isla Verde.

¿Cómo hacer una SURI Confidencia?

Según la página web de Hacienda, SURI Confidencia es un sistema automático de recibo y manejo de denuncias o quejas presentadas por los ciudadanos cuando advierten violaciones a las disposiciones del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por parte de comerciantes.

Para realizar una denuncias o quejas, la persona deben informar el nombre del comercio o del comerciante que ha incumplido, la dirección física del lugar donde ocurrieron los hechos y una explicación breve de la situación o violación que el ciudadano presenció o de la cual fue víctima.

“Las denuncias de carácter general no pueden ser trabajadas a través de SURI Confidencia toda vez que no poseen los elementos suficientes para ser atendidas. Estas son aquellas denuncias que no especifican nombre del comercio y la situación que da fundamento a la denuncia”, añade la agencia.

La información suministrada es de carácter confidencial, pero si el ciudadano lo permite, Hacienda podría contactarlo para solicitar información adicional.

Las SURI Confidencias pueden presentarse a través de Internet a través de: https://suri.hacienda.pr.gov/_/#3. Hay otras opciones como por teléfono al (787) 622-0123 o personalmente, visitando una de las oficinas de distrito del Negociado de Impuesto al Consumo.