Las cualidades de una máquina del futuro fueron combinadas con la inteligencia del ser humano en el nuevo sedán de lujo Lexus IS 2021, cuyo lanzamiento en Puerto Rico trae tecnología, desempeño y seguridad sinigual, para que todos los que se distinguen por su estilo, puedan vivir pura adrenalina.

Maribel Bengoa, gerente de Mercadeo de Lexus en Puerto Rico, afirmó que “el nuevo Lexus IS es un sedán compacto de lujo lleno de características únicas que solo vienen a reafirmar la fama de este modelo, que nació a principios del milenio para los años 2000, cuando primero salió al mercado. El Lexus Driving Signature hace su debut con el nuevo IS, logrando crear la experiencia de la combinación perfecta entre la máquina y el ser humano, que está haciendo historia”, destacó.

Modelo Lexus IS básico.

“Es un sedán compacto deportivo, que se refleja el estilo insuperable de la marca, con atención al detalle como solo Lexus sabe hacerlo. Con una selección de motores de V6 y 4 cilindros y la opción de tracción trasera, Lexus IS 2021 incluye un paquete de tecnologías de seguridad de Lexus Enform Safety Connect, sumados a detalles de comodidad, como asientos delanteros con ajuste eléctrico, control del clima automático de doble zona, y un techo corredizo. Incluye asistencia del conductor estándar, cámara de visión trasera, advertencia de salida de carril, y más tecnología de innovación. Es un sueño de vehículo creado para todos los que deciden vivir en grande”, detalló Bengoa.

En términos de seguridad el modelo incluye el afamado Lexus Safety System + 2.5, con componentes inigualables. “Queremos que llegues con tranquilidad a tu destino y en el Lexus IS 2021, no solo llegarás con estilo, sino que alcanzarás tu destino de manera más segura que nunca y vivirás en grande”, enfatizó Bengoa, quien destacó que Lexus IS 2021 viene con los sistemas de tecnología de precolisión, detección del peatón, asistencia de detección de carriles y la alerta de partida del vehículo, entre otros.

“Es un auto inteligente en muchos sentidos y te ayuda a mantener una velocidad preestablecida y cierta distancia con el vehículo delante de ti. Para brindar una mayor visibilidad, para ti y otros conductores, las Intelligent High Beams ofrecen iluminación adicional para mantenerte enfocado en la carretera. Cuando el camino por delante está despejado, el sistema pasa al modo de luces altas y luego cambia temporalmente a luces bajas cuando detecta las luces delanteras o traseras de otros vehículos. Creado y diseñado con tecnología de primera, el nuevo IS te conecta con el mundo y se convierte en una extensión de ti para cumplir tus deseos”, reiteró Bengoa.

Modelo Lexus IS F-Sport.

Agregó que toda la línea IS cuenta con tecnología avanzada que está al alcance de tus manos y de tu voz. La integración de los Servicios Conectados Lexus proporcionan una conexión perfecta con tus aplicaciones favoritas.

Con Lexus IS 2021, podrás “experimentar la euforia” de un auto un 20% más liviano, que cuenta con un chasis más rígido, para mejorar el desempeño en las curvas, reducir la inclinación de la carrocería y asegurar una mayor capacidad de respuesta. Cuenta con sensores que monitorean la fuerza de gravedad y ajustan la amortiguación en cada giro.

Bengoa explicó que es una máquina que brinda emoción extrema, para que te adueñes de la carretera, con una transmisión deportiva de ocho velocidades, cambios ascendentes ultrarrápidos y cambios descendentes acelerados en una fracción de segundo, con ajuste de revoluciones. Además, tiene un nuevo y compacto Torsen Limited-Slip Rear Differential que redistribuye el torque que disminuye cuando una rueda pierde tracción en las curvas, sin limitar la potencia del motor.

Lexus IS 2021 cuenta con el Sistema Mark Levinson Premium Surround Sound Audio System, que brinda un sonido óptimo, con 17 bocinas alrededor de tu IS 2021, para que puedas escuchar el detalle de cada instrumento que compone tu melodía favorita.

El modelo ya está disponible en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce.