Popular Auto anunció la disponibilidad del Programa Starting Connection para los consumidores sin historial de crédito, bajo el lema, “Ahora puedes tener lo que soñaste”. Este programa, facilita que aquellas personas que no cuentan con experiencia de crédito o la misma es limitada, puedan adquirir su primer auto a través de un codeudor cualificado, a la vez que desarrollan un historial.

Uno de los beneficios principales de Starting Connection es que, la tasa de interés aplicable será la del codeudor según su puntuación de crédito. Esto, le ofrece al solicitante una mejor tasa de interés al adquirir su auto.

“Hay personas que, aunque sobrepasan la mayoría de edad, cuentan con un trabajo e ingreso fijo, quizás no pueden financiar un auto por no tener suficiente experiencia de crédito en su perfil. Incluso, hay situaciones en las que otra persona cualificada firma el contrato de financiamiento del vehículo a su nombre, el cliente lo paga responsablemente y al final, ese historial financiero es del que firmó y no del que lo pagó. Este programa busca precisamente, reconocer la responsabilidad crediticia del que paga el auto y que comiencen un historial de crédito a su nombre”, indicó Antolín Velasco, presidente de Popular Auto.

Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) se estima que cerca de 26 millones de personas, dentro del sistema financiero de Estados Unidos, son invisibles a nivel crediticio y otros 19 millones de consumidores no tienen suficiente para tener una puntuación de crédito.

La importancia de tener un historial de crédito muchas veces se extiende más allá de la compra de un bien común. Influye en las decisiones y el costo del crédito, al igual que en muchas otras áreas como la adquisición de un seguro, el alquiler de una casa, la adquisición de otros bienes o servicios y hasta puede servir para que un futuro empleador (con autorización previa del candidato prospecto) indague sobre la responsabilidad financiera del candidato. “Hoy más que nunca, reconocemos que no siempre es fácil poder establecer un historial de crédito. Este programa, siempre que se cumpla con los términos y condiciones, ofrece facilitar ese proceso”, añadió Velasco.

El Programa de Starting Connection de Popular Auto, es el pionero de este tipo en la industria local de financiamiento de autos, desde que lanzó inicialmente en el 2001. Otro de los beneficios que ofrece el programa es que, al financiar un auto con un codeudor cualificado, si en 24 meses no hay demoras en el cumplimiento del préstamo de auto o arrendamiento (lease), esa experiencia se hace parte del historial de crédito del solicitante.