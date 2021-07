La compañía automotriz Toyota anunció que emprenderá una serie de visitas a todos sus concesionarios alrededor de la isla con el fin de que sus técnicos reafirmen el compromiso de diagnosticar y reparar los vehículos en la primera visita del cliente.

Con esta iniciativa la empresa renueva su protocolo de servicio llamado Fix it Right the First Time (FIRFT), que es una recopilación de las mejores prácticas diseñadas para dar una guía cuando el técnico se encuentre con situaciones complejas o tenga que reparar más de una situación.

En un comunicado de prensa, se explicó que los pasos del FIRFT consisten en: entender completamente la condición; determinar la causa; reparar el auto; confirmar la reparación; documentar y entregarle el auto al cliente.

La persona encargada de hacer las visitas y corroborar que se cumplan los objetivos del FIRFT, es Saritza Alvarado, embajadora de Piezas y Servicio de Toyota, indicó en delcaraciones escritas Glenda Medina, gerente de Mercadeo de Piezas y Servicio de Toyota Puerto Rico.

“Esta iniciativa es una oportunidad para que los técnicos automotrices reafirmen el compromiso que siempre ha tenido Toyota con Puerto Rico de brindarle seguridad y confiabilidad a los clientes en cada uno de los servicios que ofrecemos”, expresó, Alvarado.

Toyota de Puerto Rico tiene 21 centros de servicio autorizados en Puerto Rico y dos en las Islas Vírgenes Americanas, con 275 técnicos certificados en la última tecnología automotriz.