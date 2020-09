El evento en una finca en Morovis que congregó a cientos de personas, en su mayoría jóvenes, durante el fin de semana y que ahora es objeto de una investigación por posibles violaciones a las restricciones impuestas por el coronavirus, al parecer, fue uno de los más recientes que la academia IM Mastery Academy y TradeHouse han llevado a cabo por años para enseñar a los interesados en el mundo de “Forex Trading”.

Empero y aunque el comercio de divisas es una actividad legítima, una búsqueda de El Nuevo Día y una plática con el experto en Finanzas y académico en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Kurt Schindler, dejan a la luz que el modelo utilizado por IM Mastery Academy y TradeHouse podría caminar entre lo legítimo y un negocio multinivel o piramidal, término que utilizaron las autoridades durante el fin de semana.

Sobre todo, según Schindler, el FX o Forex (que son las iniciales o acrónimos para Foreign Exchange), así como el comercio de criptomonedas, ha acaparado el interés de jóvenes en Puerto Rico y muchos lugares en el exterior que buscan “un golpe de suerte” y no necesariamente para invertir como parte de una estrategia concertada para ahorrar y tener dinero para las obligaciones del día a día.

PUBLICIDAD

De inmediato, Pedro Rivera Martínez, abogado de Mike Miles, quien habría sido uno de los adiestradores en el evento en Morovis y de Nancy Aguilar, de quien se alega habría coordinado el evento, catalogó como “falsa”, la información que ha sido vertida por la Policía y oficiales del orden público.

Negocios preguntó a Rivera Martínez, quien representa a Miles y a Aguilar junto al abogado Gabriel Díaz Díaz, si la referencia a un negocio piramidal describiría correctamente el evento de sus clientes en Morovis.

“Todo lo que ha dicho la Policía es falso”, dijo Rivera Martínez.

Rivera Martínez rechazó, no obstante, ofrecer a El Nuevo Día el nombre de la entidad que llevó a cabo el evento y ofrecer detalles de esta, señalando que ello está cobijado por la relación abogado-cliente.

Más interés que en acciones o bonos

De acuerdo con Schindler, en la actualidad, sus estudiantes le preguntan más acerca de Forex que de otros tipos de instrumentos como podrían ser acciones de compañías o bonos. Schindler dicta cursos de planificación financiera en el Recinto de Río Piedras de la UPR.

“El tema es sexy”, dijo Schindler señalando que la tecnología ha hecho tan accesible el proceso de invertir que muchas personas se sienten atraídas a ello sin conocer plenamente los riesgos que ello supone.

De acuerdo con el experto, la técnica que suelen emplear quienes invierten en instrumentos complejos como el intercambio de divisas no es distinta a las que se utilizan en otras empresas o la venta de productos. Se trata, explicó Schindler, de motivar a la gente, destacar lo positivo y los beneficios de participar en la empresa o grupo y el hecho de que haya pares o personas conocidas que lo hacen.

PUBLICIDAD

En este caso, agregó Schindler, las redes sociales se han convertido en una red de distribución casi gratuita para este tipo de entidades y es tan amplia que los reguladores no necesariamente tienen los recursos para poner cortapisas, si en efecto, es una actividad ilícita.

¿Qué es Forex trading?

El comercio de divisas no es otra cosa, según Schindler, que buscar un beneficio apostando a que se producirá un cambio en el precio de la moneda que se adquiere o vende. Se trata de un mercado global, considerado muy líquido y donde las transacciones se efectúan de manera electrónica. Es una estrategia para amortiguar los efectos de los cambios en tasas de interés y puede ser parte de una estrategia sofisticada cuando se manejan carteras de inversiones con diversos tipos de activos.

Invertir en el tráfico de divisas no implica intercambiar necesariamente un dólar estadounidense por un euro, yuan u otra moneda como sucede cuando se viaja o se compran bienes de otro país con una moneda distinta. Invertir en estos instrumentos también puede ser mediante la compra de contratos donde el beneficio o la pérdida dependerá del precio que tenga la moneda en un momento particular, lo que en la jerga técnica, suele identificarse como instrumentos derivados.

En síntesis, comerciar divisas es una actividad legítima y hay entidades y personas que se dedican a comerciar estos valores como otros podrían dedicarse a la venta de acciones, bonos u otros instrumentos, explicó el experto.

Según Schindler, no hay ninguna inversión o negocio que dé beneficios si no se dedica tiempo y si no se estudia o aprende de ello. Pero en Puerto Rico, a raíz de la situación económica y el mercado laboral, es común que haya jóvenes buscando una oportunidad, dijo el experto.

PUBLICIDAD

Un golpe de suerte

Lo que pocos saben y suele pasar en este tipo de programas, sostuvo Schindler, es que la gente tiene por costumbre compartir cuando les va bien, pero no las pérdidas que han experimentado.

“Ves que estos jóvenes salen ganando en los primeros trades (transacciones) y estas empresas o entidades mantienen una comunicación bien heavy (intensa) con ellos para embollarlos”, explicó Schindler al señalar que los jóvenes buscan emular las historias de pares teniendo éxito en el mercado de valores o que se han convertido en millonarios al crear fondos de inversión de alto riesgo o “hedge funds”.

“Ellos (estas organizaciones o personas) te motivan, te retan a que seas parte de algo. Entonces, ves la situación aquí, ves un joven que está luchando que no encuentra alternativas de trabajo, ven esto y dicen, ‘yo sé buena matemática y te pega’”, explicó Schindler. “Lo importante es preguntar, en cualquier negocio, cómo es que haces dinero. Esa pregunta es la que no hacen”.

Los pasos desde Morovis a IM Mastery Academy, Trade House y Forex

A raíz el evento en Morovis, El Nuevo Día buscó información acerca de la entidad que se cree habría promovido la actividad y que a juzgar por fotos y vídeos en redes sociales hicieron caso omiso a las medidas de protección y a la prohibición de eventos multitudinarios por la pandemia del COVID-19.

Según las autoridades, el evento en Morovis, se trataba de una actividad de “Forex trading”, que se alega fue coordinada por Aguilar y que habría contado con diversos adiestradores, entre ellos, Miles.

Mientras, Miles se describe como instructor de IM Master Academy desde enero de 2016 en Nueva York y un mes más tarde, como co-fundador de una empresa de nombre TradeHouse, pero en Texas.

PUBLICIDAD

Miles fue detenido este martes cuando se aprestaba a salir de Puerto Rico a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para que contestara preguntas sobre la actividad.

En su página de Facebook, Miles aparece en adiestramientos efectuados el año pasado en Texas y ha colgado sobre una decena de vídeos en YouTube acerca de Forex Trading, incluyendo algunos en el canal TradeHouse.

Aunque el nombre de la empresa de Miles es TradeHouse, el sitio web es pewpewsquad.com. Y aunque la academia se mercadea como IM Mastery Academy, antes se mercadeó como IML (iMarketsLive) Academy, y utiliza el sitio forexsecretsunleashed.com.

¿Quiénes son los candidatos ideales para reclutar?

Según el sitio web IM Mastery Academy, el propósito de Forex Secrets Unleashed es doble: enseñar acerca del intercambio de divisas y reclutar personas “para que se unan a IM Master Academy” y aprendan de Forex.

Mientras algunos vídeos buscan explicar el comportamiento del precio de una moneda, otro de los vídeos en el canal TradeHouse en YouTube busca dar claves para ganar adeptos. En este vídeo se establece que las personas ideales para ser reclutadas son “gamers” porque “vemos los mercados como un juego”, así como fanáticos de las criptomonedas, vendedores y personas que quieren cambiar su situación actual.

El sitio establece que para entrar a la academia se pagan unos $15 al mes, pero hay paquetes adicionales que van entre $164.95 a $274.95 al mes.

Si en lugar de estudiante, la persona interesa convertirse en un “Independent Business Owner” (IBO o IBC), IM Academy promete pagar a quien participe del programa de reclutamiento.

PUBLICIDAD

“Si tú personalmente refieres a tres personas, tú recibes $150 al mes”, reza la página de internet.

Con 30 personas referidas, se recibirían hasta $1,000, agrega el sitio, en el que promete que los pagos se efectúan cada viernes.

“Todos los pagos se te hacen a razón de cada semana. Leíste eso correctamente. Recibirá pagos cada viernes. No hay que esperar a fin de mes para recibir tus fondos”, subraya el sitio web.

El sitio web establece además que si los participantes se suscriben a plataformas de inversión o similares, las personas vinculadas a IM Mastery podrían recibir comisiones, pero acto seguido, advierte que no son asesores financieros o planificadores financieros certificados, no son abogados, contadores públicos o economistas.

“Eso suena a un multinivel”, dijo Schindler haciendo referencia a la treta, donde las personas cobran lo prometido en función de que pueda haber más participantes, una actividad que sí se considera ilegal.

De acuerdo con Schindler, al establecer abiertamente que no cuentan con autorizaciones particulares, las personas buscan establecer que no tienen responsabilidad alguna por las decisiones que tome el inversionista y tampoco podrían ser responsabilizados por enseñar lo que puedan saber de inversiones.

Ello supone entrar en una situación de riesgo que la mayoría de las personas no entiende y terminar en la pérdida del dinero, según el experto.