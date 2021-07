Si es usted uno de los clientes de Banco Popular que recibió una carta por correo informándole sobre un incidente de ciberseguridad ocurrido con uno de los proveedores de servicios del banco -basado en Estados Unidos-, sepa que se trata de una alerta real y no de un intento de fraude como se ha difundido en las redes sociales.

A través de una comunicación oficial, la institución bancaria confirmó que han estado alertando a los clientes sobre la situación e invitando a la clientela a protegerse y monitorear su crédito de forma preventiva.

“La red y los sistemas de Popular no fueron impactados por este incidente. Al momento, no hemos identificado actividad fraudulenta relacionada con este evento. El incidente involucró una vulnerabilidad de una aplicación de Accellion, Inc. utilizada por nuestro proveedor para la transferencia segura de archivos para sus clientes, incluyendo Popular”, detallaron en la comunicación enviada a El Nuevo Día.

A tales circunstancias y a modo de mantener informados a los clientes, indicaron que coordinaron con la empresa Experian la opción de ofrecerle a los consumidores del banco una suscripción a un servicio complementario de monitoreo de crédito, conocido como IdentityWorks, por un término de dos años.

“Este producto ayuda a nuestros clientes a detectar posible mal uso de su información y le provee apoyo de protección de identidad enfocado en la identificación y resolución inmediata de ocurrir un robo de identidad”, explicaron.

Nuestros clientes y la seguridad de su información es nuestra prioridad. De recibir una carta notificándoles que han sido parte de este evento, nuestros clientes pueden comunicarse al 1-888-258-0452 o acceder la página https://experianidworks.com/popular/.