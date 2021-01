Con motivo de la celebración del natalicio de Martin Luther King, varias sucursales bancarias anunciaron que permanecerán cerradas este próximo lunes, 18 de enero.

En el caso de Banco Popular, se indicó que estarán atendiendo clientes solamente en las sucursales de Plaza las Américas, Plaza Carolina, San Patricio Mall, Barceloneta Outlets, Plaza del Sol, Las Catalinas, Humacao Este, Plaza del Caribe y Mayagüez Mall Centro, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, la sucursal de Vega Alta ofrecerá servicios de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Por su parte, Oriental informó que 21 de sus sucursales localizadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público en horario regular. Estás son: Plaza Centro, Las Catalinas, Villa Blanca, Escorial, Galería Norte en Hatillo, Humacao, Juana Díaz, Mayagüez Mall, Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Cayey, Plaza Guayama, Plaza del Caribe, San Patricio, Plaza Carolina, Fajardo, Manatí y Trujillo Alto.

Mientras, FirstBank detalló que abrirá nueve sucursales en horario especial. Estas son: Fajardo, Humacao, Las Catalinas, Mayagüez Mall, Plaza Carolina, Plaza del Parque, Plaza Las Américas, Ponce Centro del Sur y San Patricio. Todas operarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

En el caso de Banco Santander se comunicó abrirán las sucursales de Mayagüez Mall, The Outlets at Montehiedra, Plaza Carolina, Plaza del Caribe, Plaza del Sol, Plaza Las Américas y Plaza Palma Real, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.