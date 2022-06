Banesco USA ha recibido, en definitiva, $250 millones por parte del Tesoro federal, fondos que se utilizarán como palanca para impulsar la actividad prestataria en Puerto Rico y el estado de la Florida, aseguraron Calixto García Vélez y Maritza Abadía, principal oficial ejecutivo del banco en Estados Unidos y “country manager” de la franquicia en Puerto Rico, respectivamente.

La transferencia de fondos, que se consideran capital básico (Tier-1) para el banco, se produjo el pasado 22 de junio y según los banqueros, este mismo mes, la institución financiera comenzará a desembolsar préstamos en ambas jurisdicciones.

“Ya tenemos un pipeline sólido”, indicó Abadía.

“Es un honor que el Tesoro de Estados Unidos haya puesto la confianza en nuestro equipo”, agregó por su parte, García Vélez.

“Queremos que los dueños de negocios sepan que hay otra opción que se llama Banesco, que sepan que aquí hay otra alternativa”, sostuvo.

La inyección que ha recibido Banesco USA provino del Emergency Capital Investment Program (ECIP), uno de los programas que gestiona el Tesoro estadounidense y que busca fortalecer las comunidades de ingresos bajos y moderados, así como grupos minoritarios que resultaron desproporcionadamente afectados por la pandemia del COVID-19. Sobre todo, la autorización federal aprobada a finales de diciembre pasado y consumada este mes, es fruto de un complejo proceso de solicitud y de la presentación de un plan aprobado por la agencia federal, explicó Abadía.

Abadía explicó que el ECIP cuenta con unos $9,000 millones que se hicieron disponibles a bancos comerciales y otro tipo de instituciones en todo Estados Unidos. De ese pastel, Banesco USA recibió unos $250 millones y fue el único banco seleccionado en Puerto Rico y el estado de la Florida para participar del programa. La inyección monetaria recibida fue mayor a la aprobación inicial. En diciembre pasado, el ECIP aprobó para Banesco USA unos $237.5 millones.

La inyección de capital por parte del Tesoro federal se produjo en la forma de acciones preferidas a perpetuidad.

García Vélez exaltó la importancia del acuerdo con el Tesoro al plantear que, según el plan presentado por el banco, al cabo de 10 años, Banesco USA debe haber facilitado unos $8,000 millones en préstamos a dueños de negocios y empresas en Puerto Rico y la Florida.

Habida cuenta que en Puerto Rico, prácticamente todos los empresarios se identificarían como hispanos, ello supone una puerta de oportunidad para crecer en la isla y a su vez, fortalecer la actividad económica apoyando empresas en prácticamente todos los sectores, explicaron García Vélez y Abadía.

Abadía indicó que el banco busca capitalizar oportunidades en el financiamiento de servicios profesionales y sectores específicos como alimentos, distribución, logística y salud, entre otros.

“Puerto Rico está despuntando”, prosiguió García Vélez al agregar que, al presente, se siente más entusiasmado con el mercado local que con las operaciones de Banesco USA en la Florida.

Ello, porque por primera vez en años, agregó el banquero, se percibe en la comunidad empresarial de Puerto Rico deseos de crecer, nuevas propuestas de negocio y nuevos inversionistas.

A raíz del optimismo que García Vélez y Abadía perciben en la actividad económica local, el banco abrirá otra sucursal fuera del área metropolitana el año entrante y se propone reclutar unos 140 empleados en Puerto Rico y la Florida en un trienio.

“Buscamos banqueros profesionales con relaciones que ayuden a este crecimiento”, dijo Vélez García.

Al presente, Banesco USA gestiona unos $2,300 millones en activos y emplea unas 300 personas en ambas jurisdicciones. En esos números, la operación en Puerto Rico representaba a marzo pasado, unos $281 millones en préstamos netos, $197 millones en depósitos y cerca de $80 millones de capital, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

García Vélez explicó que la inyección por parte del ECIP no tiene que ver con otras iniciativas como el Programa de Protección de Nómina (PPP, en inglés) que gestionó la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés).

El dilema del financiamiento

Banesco tendrá que presentar informes de progreso trimestrales al Tesoro estadounidense y aquellos préstamos que se otorguen en la isla representarán una doble puntuación en la evaluación que recibirá la institución financiera.

“El banco tiene que desarrollar su propia política de crédito. Es un riesgo que lo asume primero el accionista a través de la acción común, antes de que lo experimente el Tesoro… hay que ser cauteloso y responsable”, dijo García Vélez.

De aquí que, según Abadía, Banesco buscará prestar a empresarios y profesionales con trayectoria, listos para producir estados financieros y capacidad de repago. Adelantó que, en los próximos meses, la institución buscará acercarse a diversos profesionales para apoyar ese segmento.

“Me parece existe una desconexión de lo que debe ser deuda bancaria y lo que debe ser capital. Hay ciertas etapas donde se necesita capital y hay ciertas etapas donde se necesita financiamiento”, dijo Abadía cuando Negocios preguntó por qué si el sistema financiero local exhibe niveles históricos de liquidez, voces en el sector empresarial alegan problemas de financiamiento.

De acuerdo con Abadía, a manera de ejemplo y generalmente, por temas regulatorios, la banca comercial no puede financiar nuevos negocios y es entonces cuando una plática entre el oficial de crédito y el empresario puede hacer la diferencia.

Agregó que, en otras instancias, en especial cuando se trata de pequeños y medianos empresarios, existen otros retos como la preparación de estados financieros del negocio y personales y poseer información financiera y operacional de la empresa por al menos tres años.

“No hay nada mejor que un no rápido. Si es no, dilo con franqueza desde el principio”, sostuvo Vélez García. Dijo que, en ocasiones, ese ejercicio permite corregir o fortalecer las operaciones y acceder al financiamiento que se interesa o identificar otras alternativas.

Vélez García apostó a la propuesta diferenciadora de la franquicia que encabeza.

Dado que la institución se dedica exclusivamente a servir clientes comerciales y corporativos, así como clientes profesionales, ello permite identificar soluciones cónsonas con las particularidades del negocio y adoptar procesos ágiles tanto a la hora de prestar como en el desarrollo de nuevos productos para facilitar la gestión de los negocios, aseguró.

“Somos el único banco en Puerto Rico con acceso a Zelle, que es la plataforma más grande de Estados Unidos”, ejemplificó Vélez García, haciendo referencia a la red de pagos electrónicos propiedad de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Capital One y US Bank, entre otros.

Las tasas de interés

El Nuevo Día preguntó cómo las movidas de la Reserva Federal para atajar la inflación podrían desalentar a los empresarios a tomar prestado.

De acuerdo con Abadía, a la fecha, no se ha producido un incremento drástico en financiamientos comerciales y en términos generales, el sector ha visto ajustes de entre 50 y 100 punto base.

Vélez García manifestó que en financiamientos comerciales de bienes raíces se percibe alguna presión, pero indicó que el impacto del ajuste de política monetaria se verá con más claridad, probablemente, en unos seis meses.

A juicio del banquero, aunque las tasas de interés continúen al alza, las preocupaciones de los empresarios son otras. Entre estas, el impacto que ha tenido la inflación en el coste de las materias primas y los disloques en la cadena de suplido.

“El aumento en las tasas de interés no va a cambiar el costo del petróleo”, dijo Vélez García al señalar que atenuar los precios y la demanda como interesa la Reserva Federal “va a tardar”.

En el caso de Puerto Rico, dijo Vélez García, el elemento favorable es que el aumento en los tipos de interés tiene como contrapeso los fondos federales asociados con la reconstrucción, un dato que imparte optimismo en la comunidad empresarial porque “la economía va a seguir creciendo”.