Cinco errores comunes que cometen los jóvenes -y no tan jóvenes- al manejar su dinero

Cuando se trata de finanzas, construir la estabilidad económica desde la juventud puede ser complicado si no se tiene un buen manejo del dinero, aseguró la profesora y especialista en educación al consumidor en el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, Ircha Martínez.

Para lograrlo, en cambio, es necesario conocer los principales errores que cometen los jóvenes tan pronto comienzan a recibir sus primeros ingresos.

Identificarlos a tiempo y evitar caer en ellos a toda costa, puede ser la clave para conseguir y mantener estabilidad financiera en la adultez, dijo la experta.

“Muchas veces, a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos restrinjan. Mucho más aún cuando uno ha trabajado y ha sudado el salario y quiere usar el dinero como le dé la gana, porque es la realidad del ser humano”, relató Martinez.

Llevar un registro de gastos mensuales para no exceder los ingresos que se reciben es clave para alcanzar la estabilidad financiera. (Shutterstock)

1. No planificar ingresos y gastos

La experta en finanzas personales declaró que un error primordial que cometen los jóvenes en el proceso de independizarse financieramente es no identificar cuáles son sus ingresos, para saber cuáles serán los gastos en los que pueden incurrir.

La profesora exhortó a los consumidores jóvenes a establecer un plan de gastos mediante un registro de cuáles son sus ingresos, seguido por un listado de las compras que piensan realizar para estar seguros de que no gasten más de lo que reciben.

Además, aconsejó a los jóvenes adultos a evitar gastar el dinero que no poseen y a no tomar prestado para realizar compras fuera de su planificación.

“Los gastos para cada persona siempre van a ser diferentes, eso va a variar basado en valores, en los gustos, y en las responsabilidades que tengan. Así que, además de establecer su plan de gastos, también es importante identificar cuáles son esas oportunidades de tener ingresos adicionales”, especificó la especialista sobre los factores que se deben considerar para contar con el dinero necesario.

En los mercados de aplicaciones, e incluso, en las plataformas de instituciones financieras, hay aplicaciones para que la persona pueda hacer tal análisis en caso de que no emplee otras herramientas como hojas de cálculo.

La entrevistada especificó que cuando no se entiende la capacidad de ingreso, las personas suelen tener problemas para evitar gastos no planificados.

Se recomienda ahorrar entre 10% y 20% del ingreso que se recibe y establecer el nivel de gastos de la persona considerando la diferencia. (Shutterstock)

2. No ahorrar primero

Para Martínez, un error común se encuentra en omitir la parte más esencial de la planificación financiera, especialmente, cuando se es joven: separar parte del dinero para no utilizarlo.

La experta comentó que “la primera cosa que tienen que aprender los jóvenes, es establecer el ahorro como su estilo de vida”.

En la jerga técnica o de inversiones, ahorrar primero y establecer gastos después también se conoce como “pagarse a sí mismo”.

Martínez explicó que muchos jóvenes no ahorran porque consideran que no es una posibilidad ante la gran cantidad de gastos que poseen. Sin embargo, aclaró que no importa la cantidad de dinero sino la construcción del hábito de ahorrar para siempre contar con un fondo adicional.

“Siempre recomendamos un 10% de los ingresos para ahorros, yo recomiendo el 20%, pero a veces el 20% algunos lo consideran alto si no tienen la práctica del ahorro”, dijo la experta.

“Para comenzar, entre un 5% y 10% de ahorro es válido, con cualquier entrada de dinero, ya sea de regalos, por trabajos o aportaciones familiares, que separen un 10% para ahorro”, aconsejó la experta, recordando que el 90% restante de los ingresos debe ser incluido en el plan de ingresos y gastos.

La profesora indicó que una modalidad que puede ayudar a los jóvenes a evitar gastar todo su dinero se encuentra en las instituciones financieras, como bancos o cooperativas, que ofrecen cuentas en las que el proceso de ahorro se realiza automático y está asegurado con un porcentaje de riesgo muy bajo.

Por otro lado, algunas instituciones ofrecen a sus clientes un beneficio de interés, si el depositante mantiene una cuenta de ahorros con una cantidad de dinero específica.

A lo largo del tiempo, ese dinero ahorrado estará disponible para ser utilizado en el futuro, en momentos clave o para los objetivos específicos que haya establecido la persona.

Antes de tomar una tarjeta de crédito, es necesario entender cómo funciona y el por ciento de interés que cobran. (Shutterstock)

3. Utilizar una tarjeta de crédito de manera inapropiada

Un tercer descuido señalado por la especialista, es la decisión infundada de los jóvenes de aceptar tarjetas de crédito.

“El error es eso, aceptarlas sin estudiarlas y sin saber el porcentaje de interés al cual van a estar pagando si no saldan mensualmente sus tarjetas. La falta de conocimiento hace que escojan cualquier tarjeta, que no miren los beneficios que pueda tener su uso y que no sepan manejarla” explicó Martinez.

La experta declaró que los jóvenes escogen la primera alternativa que les otorgue “dinero rápido”, sin conocer cómo las tarjetas de crédito procesan el impuesto de sus compras y sin darse la oportunidad de revisar la información de cuánto les puede costar el dinero que toman prestado. La recomendación de la profesora es que se limite el uso de estas tarjetas, y, si se utilizan sin contar con fondos para pagar el próximo ciclo, que no tarden más de tres meses en saldar la deuda.

“Para mantener un buen informe de crédito, algo importante es que una vez asumen alguna responsabilidad crediticia es importante que monitoreen el score, las puntuaciones de crédito. Lo pueden hacer de manera gratuita (en la página) de Annual Credit Report”, aconsejó.

4. Solicitar préstamos estudiantiles y no pagarlos a tiempo

Otra equivocación financiera, frecuente entre estudiantes universitarios, puede ser devastadora: solicitar préstamos estudiantiles y manejarlos de manera incorrecta.

Martínez, incluso, identificó los préstamos estudiantiles como uno de los principales factores que dañan el historial crediticio de los jóvenes.

Indicó que en la mayoría de las ocasiones, los universitarios que solicitan un préstamo estudiantil no están atentos a ciertas cláusulas que pueden beneficiarlos, otorgándoles oportunidades de diferir los pagos, en caso de no poder honrarlos.

“Se le llama el diferimiento de los préstamos, si están estudiando y no tienen ingresos, al no comunicarse con el acreedor que les da el préstamo, no tienen este tipo de oportunidades de diferimiento, que no es otra cosa que atrasar el pago. Entonces, no lo pagan (el préstamo), y esto es lo que más les daña el crédito a los jóvenes que toman préstamos estudiantiles”, expresó la especialista.

Aprender de finanzas personales es esencial para no errar en el manejo del dinero. (Shutterstock)

5. No conocer de Finanzas Personales

Martínez agregó que, tal vez, el mayor error que comenten la mayoría de los jóvenes al manejar sus finanzas se encuentra en la falta de conocimiento y la toma de decisiones esporádicas al adentrarse en la vida adulta. En muchas ocasiones, las personas incurren en gastos sin contar con el presupuesto y compran artículos innecesarios porque no conocen cómo gestionar mejor el dinero que poseen, sea mucho o poco.

Para Martínez, muchos de los errores financieros que cometen los jóvenes no se deben atribuir a un acto de irresponsabilidad por parte de estos, sino que son provocados por un sistema educativo ineficiente en Puerto Rico.

“En el sistema educativo existe una materia de ciencias de la familia y del consumidor, que se supone que trabaja estos temas, pero lo han querido desvirtuar y sacar precisamente de esa materia, que no es otra cosa que lo que antes era economía doméstica”, contó la experta en Finanzas.

La especialista en educación al consumidor señaló que el problema tiene sus raíces desde el Departamento de Educación, pues la educación financiera laxa que los padres y familiares de los jóvenes recibieron durante sus años de estudio impide transmitir buenas prácticas para manejar el dinero. Y quienes desconocen cómo manejar sus finanzas, porque nunca lo aprendieron, no tendrán el conocimiento para ayudar a la prole a evitar los errores que pueden conducir a un endeudamiento significativo.

A manera de ejemplo, Martínez dijo que, en muchas ocasiones, los jóvenes no saben cómo manejar una chequera, ya que muchos de los procesos financieros en la actualidad se realizan a través de transacciones electrónicas. Sin embargo, destacó que desconocer cómo endosar o cambiar un cheque representa una falta de habilidad importante que pudiera perjudicarlos dentro del mercado laboral.

La profesora subrayó, sin embargo, que la educación en finanzas personales es esencial para el buen manejo de dinero para cualquier persona al cualquier edad.

Martínez, recomendó a los jóvenes buscar asistencia a través de programas como el Servicio de Extensión Agrícola de la UPR en Mayagüez, que ofrece servicios de educación financiera a través de toda la isla y resaltó la existencia de programas de educación financiera en diferentes comunidades e instituciones, incluyendo cooperativas y bancos.