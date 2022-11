Aunque en el mercado haya más de una forma de financiar una vivienda, no todos los préstamos son una buena idea.

La banquera hipotecaria Nanette Rendón recomienda evaluar la situación de cada comprador para determinar cuál es el mejor instrumento a la hora de financiar una propiedad.

Las opciones hipotecarias, afirmó, deben dividirse en varios grupos. Primeramente, hay unas hipotecas que benefician más a las personas que son veteranos.

“Si un veterano va a comprar una propiedad que será su residencia principal, tiene que hacer un préstamo para veteranos. Si no puede, su segunda mejor opción es un préstamo garantizado por Rural Development. Si no puede ser por Rural Development, la tercera mejor opción es uno asegurado por FHA y el cuarto recomendado sería un préstamo convencional conforme”, dijo. “La última opción es un préstamo convencional no conforme, pero ese no lo recomiendo”.

Explicó que los préstamos convencionales no conforme tienen una razón para llevar ese apellido y eso es algo que, a la larga, podría ser un problema para los compradores.

“Cuando hay excepciones a un préstamo, por alguna razón, esas excepciones cuestan dinero”, afirmó. “Ahora mismo las tasas de interés están altas. Si los préstamos regulares tienen intereses altos, imagina cómo será uno no conforme. Va a ser bien caro. Yo no lo haría”.

En caso de los compradores que no son veteranos, ofreció como primera opción un préstamo de Rural Development, en caso de que la propiedad cualifique para este tipo de préstamos.

“No todo Puerto Rico cualifica para Rural Development, pero es el que primero recomiendo”, sentenció. “Después el FHA, el convencional conforme y el convencional no conforme es el gran no. La última opción de una persona es un préstamo no conforme. Hay que sentarse a mirar por qué es no conforme. Puede ser que la propiedad tenga una obsolescencia funcional. Por ejemplo, que cerraron la marquesina para hacer un family y no hay marquesina para el carro”.

Esto, dijo, puede representar un aumento en la hipoteca. Su recomendación a estos compradores es que busquen arreglar – si es posible – las condiciones que convierten esta hipoteca en una no conforme.

“Ese préstamo no conforme te va a costar un montón. En ese ejemplo, o haces una marquesina o cambias de casa. En la compra de casas a veces hay un sentido de urgencia y yo pienso que la gente tiene que detenerse a mirar realmente qué es lo que está comprando”, indicó.

Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) los préstamos FHA tienen el respaldo de la Administración Federal de Vivienda (FHA, en inglés), una agencia federal bajo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Es decir, son préstamos asegurados por la FHA, agencia que protege al prestamista en caso de un incumplimiento del pago.

El préstamo de Rural Development está garantizado por otra agencia federal, el Departamento de Agricultura y aplica solo a propiedades ubicadas en las zonas rurales.

La Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, en inglés) explica en su portal que los préstamos o hipotecas convencionales son los que no están bajo las garantías del gobierno federal, como es el caso de los préstamos FHA, veteranos y Rural Development. El préstamo conforme se vende a través de las casas de inversionistas Fannie Mae o Freddie Mac y se someten a un proceso de análisis de riesgo para cada préstamo. El préstamo no conforme no cumple con esto y significa entonces un mayor riesgo para la institución financiera, lo cual aumenta el costo del mismo.

Algunas opciones de financiamiento

Para los bancos hipotecarios, actualmente una de las mejores opciones para la compra de casas es el Programa de Asistencia Directa al Comprador, que otorga dinero para la compra de viviendas con fondos CDBG-DR.

Carlos del Valle, director de Retail Sales de Oriental Bank dijo que los bancos cuentan con productos financieros que se adaptan a cada presupuesto. Según explicó, los préstamos FHA financian hasta el 96.5% del precio de la compra residencial principal, mientras que el FHA=23K permite financiar hasta $35,000 en mejoras para poner la residencia en condiciones habitables. Los préstamos para veteranos garantizan un financiamiento del 100% de la propiedad principal, igual que los de Rural Development.

“Contamos con el Programa de Asistencia al Comprador del Departamento de la Vivienda que le aporta al comprador para el pronto y los gastos de cierre hasta $60,000″, dijo.

Wilma Soto Valley, vicepresidenta de Mortgage Sales de First Bank, dijo por su parte que “aún ante el alza de intereses, tenemos alternativas para los clientes. Lo importante es que se comuniquen con su institución hipotecaria para poder orientarlo y llevarlo de la mano a través del proceso”.

Su consejo a los clientes es que busquen comprar una propiedad en vez de alquilar para que puedan invertir, permite realizar las mejoras y ahorrar en el pago de impuestos.

José Juan Pérez, vicepresidente de ventas en Popular Mortgage dijo por su parte que, a la hora de comprar, lo más importante es que los clientes se orienten y busquen precualificarse.

“Nos estamos inclinando más a preparar al comprador para que pueda hacerse de su propiedad. Hemos desarrollado, y continuamos desarrollando, talleres para los clientes y prospectos clientes para hablarles de la importancia del crédito, la importancia del ahorro y les hablamos de las alternativas que tenemos”, sentenció. “Nuestro enfoque principal es orientarlos, prepararlos, darles seguridad para esa inversión a largo plazo”.