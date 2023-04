La comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira Díaz, aseguró que las personas que tenían dinero en Entidades Financieras Internacionales (EFIs) como Euro Pacific Bank (EPB) y Bancrédito International Bank & Trust ya comenzaron a recuperar su dinero o tienen por lo menos una fecha certera para recibir estos pagos luego de que ambas instituciones fueran liquidadas.

En el caso de Euro Pacific, los pagos a los depositantes,o las transferencias de sus cuentas al banco responsable, deben comenzar en los próximos 60 días, aseveró la comisionada.

“El banco corresponsal de Euro Pacific congeló los fondos en Portugal. A tales efectos, esa congelación terminó y los fondos ya están disponibles. El síndico está en comunicación con el banco responsable en Portugal y se espera que la transacción de pago de depositantes o las transferencias a las cuentas de depositante a la autoridad adquiriente suceda en 60 días”, señaló Zequeira Díaz. “El dinero está disponible”.

Euro Pacific y Bancrédito son dos de las entidades financieras internacionales (EFIs) liquidadas por la OCIF.

PUBLICIDAD

En mayo del año pasado, la OCIF comenzó el proceso para liquidar a Bancrédito por incumplir con los requisitos del regulador. Concretamente, Bancrédito encaraba retos de capital y un patrón de incumplimiento con las leyes federales para prevenir o identificar actividades de lavado de dinero. Un mes más tarde, la OCIF emitió una orden de cese y desista y asignó un síndico a Euro Pacific.

De Puerto Rico a Portugal

“En Euro Pacific hubo múltiples clientes que optaron por el “opt out” que no quieren pasar a la entidad adquiriente (del banco) y quieren sus depósitos. Eso será en los próximos meses y con eso, yo espero que en el proceso de verano se dé por concluida la sindicatura de Euro Pacific, aunque queden otros temas administrativos para liquidar la corporación”, afirmó Zequeira Díaz en entrevista con El Nuevo Día.

Su estimado es que la liquidación de Euro Pacific significará la devolución de aproximadamente $40 millones en depósitos. Según explicó, el banco corresponsal de Euro Pacific es Novo Banco en Portugal

“Para poder liquidar a los depositantes, Novo Banco tenía que liberar el dinero, que estuvo congelado hasta recientemente. Al dejar de estar congelado, el síndico pone la orden de retiro de dinero para pagar a los depositantes. Cuando hay un banco adquiriente, en el proceso de liquidación se le da a la oportunidad a un banco fuera de Puerto Rico a que pueda comprar los activos y pasivos de la institución”, explicó la funcionaria.

Según el estado de derecho vigente, cuando la OCIF determina que una EFI o Entidad Bancaria Internacional (EBI) debe cesar operaciones, el proceso de liquidación obliga a la institución o su síndico a comunicar la situación a todos los clientes y ofrecer, cuando hay activos para la restitución, dos alternativas: transferir las cuentas del depositante a otro banco, o remitir a este el dinero depositado.

PUBLICIDAD

En el caso de Bancrédito, explicó Zequeira Díaz, la liquidación está más adelantada y solo quedan menos de cinco depositantes para recibir sus pagos.

“En el caso de Bancrédito, dentro de los depositantes hay algunos que se quedan para el final y el pago depende de otros factores del proceso de liquidación que en el pasado han sido un poco atropellados”, aclaró. “Faltan ciertos activos por liquidar y ese es el proceso que está corriendo ahora y otras cláusulas del plan de liquidación que no se han cumplido”.

En Puerto Rico, hay 47 EFIs y 27 EBIs activas, luego de que al inicio de este cuatrienio, la OCIF pusiera en marcha un plan de auditoría a estas entidades, que si bien operan en la isla, solo pueden servir a clientes del exterior. De las 74 instituciones, 41 son depositarias y 33 son no depositarias.

En términos generales, las EFIs y EBIs reciben depósitos de individuos y empresas, otorgan préstamos, emiten cartas de crédito o tarjetas de crédito como cualquier banco comercial o cooperativa. También pueden ser custodios de carteras de inversiones. Otras entidades han sido creadas por multinacionales como podrían ser farmacéuticas y su propósito consiste en financiar las actividades de su matriz y servir de custodio de los beneficios que se han generado en otras jurisdicciones.

Como parte de ese esfuerzo de “limpieza”, la OCIF ha liquidado casi una decena de estas instituciones en apenas dos años: Phoenix International Bank Corp., Consilient Capital LLC, AndCapital, Auramet International LLC y Unique International Bank Inc. Mantienen en proceso de liquidación a Bancrédito, Euro Pacific, First Finance y Blue Ocean International Bank LLC en un proceso no adversativo.

PUBLICIDAD

La comisionada afirmó que, desde que entró a ocupar el puesto, también han otorgado licencias para nuevas entidades. Según dijo, desde enero de 2021, la OCIF ha autorizado entre cuatro a seis entidades nuevas. No pudo precisar las que recibieron permiso para organizarse porque, según explicó, “las instituciones que piden permiso para organizarse no necesariamente terminan con la licencia. A veces se retiran, o la OCIF lo retira, debido a cambios en circunstancias en el perfil de las instituciones”.

De otra parte, Zequeira Díaz dijo a este rotativo que continúa trabajando el proyecto de ley que El Nuevo Día reseñó en febrero pasado. Entre otras cosas, la medida impondría nuevos requisitos de capital las EBIs y las EFIs, pues desde la perspectiva del regulador, al presente, los criterios han sido tan laxos que contribuyeron a la llegada de malos actores a la jurisdicción.

“Eso (el proyecto de ley) está en proceso adelantado y pronto habrá más información al respecto”, afirmó Zequeira Díaz.