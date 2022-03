La casa evaluadora del sector de seguros A.M. Best anticipa que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener efectos significativos en el sector de seguros a nivel global, de manera particular el segmento de reaseguros, y de intensificarse el conflicto, podría aumentar el riesgo de un ataque ciberataque sistémico que resulte en un evento de pérdidas sustanciales.