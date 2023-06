Al anunciar el arresto de 10 personas por fraude, el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Rodney Ríos, reveló que identificaron una nueva modalidad de fraude bancario.

De acuerdo con Ríos, las autoridades han identificado al menos 13 casos, en los cuales, los acusados crean cheques falsos y los depositan en cuentas corrientes a través de las aplicaciones bancarias.

La solución de depósito de cheques se desarrolló hace unos años y se ha convertido en una de las herramientas de más uso entre los consumidores. En términos generales, la persona accede a la plataforma de servicios de su institución financiera y tras completar la información del cheque, se retrata el frente y el reverso del cheque para concretar el depósito virtual. Aunque las plataformas suelen acusan recibo inmediato del depósito, este no se formaliza hasta que la institución financiera valida la autenticidad del cheque y la suficiencia de fondos.

Según Ríos, las autoridades han entablado conversaciones con la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) para evaluar mecanismos que permitan identificar estos fraudes.

Presentan cargos contra 10 personas

La nueva modalidad de fraude a bancos se dio a conocer en una conferencia de prensa este martes en la que Justicia, junto al Negociado de la Policía, anunció la presentación de cargos criminales contra 10 personas que depositaron cheques falsos en instituciones bancarias a través de foto depósito.

En total, los perpetradores del fraude se habrían apropiado de más de $70,000.

Las personas arrestadas enfrentan cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y traspaso de documentos falsificados. Las personas acusadas fueron identificadas como Emanuel Pagán Chévere, Alondra Cuevas Esquilín, Sulymar D. Medina Cruz, Luis A. Rivera, Kevin J. Jiménez Matos, Thais A. Olivo Rodríguez, Alfredo J. Cruz Polanco, Marco A. Santiago Marrero, Ninoshka M. Rivera Marrero y Daniel K. Osterman Díaz.

Según la investigación, los acusados alegadamente falsificaron 13 cheques de una compañía dedicada a la distribución de alimentos. Los funcionarios de ley y orden no identificaron la corporación, cuya información se habría utilizado para el fraude. Indicaron que las personas acusadas no trabajaron en acuerdo, sino de manera independiente.

En declaraciones escritas, el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli Hernández dijo que “los esquemas de fraude a través de las plataformas cibernéticas han provocado pérdidas millonarias a instituciones bancarias en la isla, así como daños a individuos y empresas”.

“Los gastos en los cuales incurren las empresas como producto del fraude incrementan el costo operacional de estas, así como de las instituciones financieras, lo que al final del día termina pagando el consumidor”, indicó, por su parte, el comisionado de la Policía Antonio López Figueroa.

Modelo del fraude

Ríos explicó que, en este caso, no se trata de un trabajo realizado por una ganga, pues todos los cheques son diferentes.

“Los cheques falsificados no eran iguales. No voy a adelantar, pero ellos tenían la información necesaria de esa institución que fue afectada”, afirmó. “Pero ellos (los arrestados) no se comunicaban entre sí y cada uno realizaba un depósito a sus cuentas”.

Afirmó que analizaron los vínculos que podrían existir en este caso.

“Analizamos todo el espectro: si era un trabajo interno, si no es interno. En este caso en específico, el único vínculo es el perjudicado, que es quien lo notifica. Tenían una serie de cheques y, cuando vemos el tracto, los fuimos identificando”, afirmó.

Pendiente la Asociación de Bancos

Zoimé Álvarez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, aseguró por su parte que los bancos no están ajenos a esta modalidad de fraude pues hace un tiempo que existe la aplicación para depósitos de cheque desde el celular.

Recordó que la Asociación de Bancos es parte de un equipo de trabajo para garantizar la seguridad bancaria, en el que participan autoridades estatales y federales. En este grupo hay además planes médicos y compañías de telecomunicaciones que también están sujetos a estos fraudes o a que los utilicen para los mismos.

Hizo un llamado a que el caso se atienda con diligencia, a pesar de que no es una cantidad exorbitante de dinero y recordó que este tipo de actividades son trampolín para otros crímenes.

“Es importante que se le dé la importancia y la seriedad en los tribunales y que tenga una repercusión porque muchas veces estos montos no son tan sustanciales. Pero es lo que está detrás. En muchas ocasiones, estos crímenes financieros financian otras actividades”, dijo y agregó que los bancos tienen la capacidad de identificar muchos de estos patrones. “Hay dispositivos en los celulares, las compañías están cooperando con esta información. Por lo tanto, están retratados y van a quedar retratados cuando se notifique que no fue una actividad autorizada”.