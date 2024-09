La SEC multa con sobre $49 millones a seis agencias de calificación crediticia

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, en inglés) anunció el martes cargos contra seis agencias de calificación crediticia reconocidas a nivel nacional (NRSRO, en inglés) por fallos significativos al mantener y preservar las comunicaciones electrónicas, violaciones que las empresas admitieron y acordaron el pago de unos de $49.35 millones en sanciones civiles.

De acuerdo con la comunicación de la SEC, las entidades reconocieron que su conducta infringía la Ley de Mercado de Valores de 1934. Según el documento, además del pago de multas, también deben mejorar sus políticas y procedimientos de cumplimiento para que la situación no se repita.

Las multas más cuantiosas recayeron sobre Moody’s Investors Service, Inc., firma que acordó pagar $20 millones en penalidad. De igual manera, S&P Global Ratings accedió al pago de $20 millones y Fitch Ratings, Inc. accedió a pagar una penalidad de $8 millones.

“Hemos visto en repetidas ocasiones que la falta de mantenimiento y conservación de los registros exigidos puede obstaculizar la capacidad del personal para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones y la capacidad de la comisión para exigir responsabilidades a las que no cumplen con esas obligaciones, a menudo a expensas de los inversores”, expresó Sanjay Wadhwa, director adjunto de la División de Cumplimiento de la SEC.

PUBLICIDAD

Las otras agencias penalizadas fueron A.M. Best Rating Services, Inc. por $1 millón, HR Ratings de México por $250,000 y Demotech, Inc. por otros $100,000.

Cada una de las agencias de calificación crediticia que enfrentaron cargos, a excepción de A.M. Best y Demotech, también están obligadas a contratar a un consultor de cumplimiento. A.M. Best se especializa en la evaluación de la solvencia y capacidad de pago de aseguradoras y reaseguradoras.

Respecto a A.M. Best y Demotech, la SEC informó que ambas empresas realizaron esfuerzos para cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros y cooperaron con las investigaciones de la comisión, por lo que no se les requirió contratar a un consultor de cumplimiento.

“Con las medidas adoptadas hoy (martes), la comisión deja claro, una vez más, que las empresas que realizan esfuerzos significativos para cumplir sus obligaciones y cooperar con las investigaciones del personal obtienen beneficios tangibles”, aseguró Wadhwa.

Además de las sanciones económicas, se le ordenó a cada agencia de calificación crediticia que cesara y desistiera de futuras violaciones a las disposiciones del estatuto.