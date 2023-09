A medida que se agota la liquidez de los consumidores, impulsada por los estímulos federales que se dieron durante la pandemia, el sector bancario de Puerto Rico ha comenzado a identificar una ralentización en el ortogamiento de préstamos en Puerto Rico.

De acuerdo con Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de First Bancorp (NYSE:FBP), matriz de First Bank, aunque en los pasados trimestres se han reportado crecimientos en los préstamos, estos no han sido significativos.

“Cuando miras el tamaño de los activos de las instituciones y miras el tamaño del portafolio de préstamos, sí son aumentos, pero no son aumentos de 30%, 40% o 50%. Son aumentos de acuerdo a la actividad económica que vemos”, indicó Alemán a preguntas de El Nuevo Día.

A pesar de que el tamaño del portafolio de préstamos de autos en las instituciones financieras en la isla, sin incluir a las cooperativas, aumentó en un 74.5% entre el 2014 -cuando representaba $6,700 millones- y el primer trimestre de 2023, cuando representó $11,600 millones, el sector pudiera experimentar un freno en su crecimiento.

Javier Ferrer, vicepresidente de Banco Popular, indicó que como resultado de los aumentos en los tipos, habrá muchos clientes que optarán por esperar a que comience a bajar la tasa de referencia para solicitar algún financiamiento. (Carlos Giusti/Staff)

Según el presidente de FirstBank, la reducción en la liquidez, junto a los aumentos en la tasa de fondos federales, pudieran desacelerar la subida en los activos de préstamos de autos.

“¿Qué vemos en el futuro? Vemos una continuidad (en el crecimiento) mitigada un poco por el tema de las tasas”, expresó Alemán dirigiéndose a más de 200 líderes el sector automotriz de la isla.

Las expresiones del banquero se dieron el jueves durante en un conversatorio del Premier Auto Summit 2023: Evolution of Automotive Retail y que se celebró en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones.

Proyectan más alzas en las tasas de interés

En tanto, el vicepresidente de Banco Popular (Nasdaq: BPOP), Javier Ferrer, expuso que hay un 46% de que la Reserva Federal (FED) aumente en noviembre próximo, en otros 25 puntos base la tasa de referencia, mientras que la probabilidad se eleva a un 54%, cuando se trata de otro ajuste en diciembre.

“Las tasas van a seguir a esos niveles de 5% y el año que viene bajarán al final (del año), asumiendo que no va a haber algún tipo de impacto o tema, que no podemos prever”, expresó Ferrer.

Como resultado de los aumentos en los tipos de interés, Ferrer explicó que habrá muchos clientes que optarán por esperar a que comiencen a bajar los intereses para solicitar algún financiamiento, mientras que Alemán, por su parte, recordó que uno de los renglones que más se ha reducido es el segmento hipotecario.

Sin embargo, las expresiones de Alemán y Ferrer en torno a la pérdida de empuje en la actividad prestataria en Puerto Rico –particularmente relacionadas al sector automotriz- serían las primeras desde que hace un año y medio, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a ajustar su política monetaria.

En los pasados dos años, las principales instituciones bancarias en Puerto Rico reportaron niveles de depósitos históricamente altos, como consecuencia de los cheques directos que recibieron consumidores y empresas para hacer contrapeso a los efectos de la pandemia.

Y hasta ahora, a excepción de las hipotecas, el apetito de los consumidores en Puerto Rico para tomar prestado continuaba relativamente fuerte.

Comienzan las quiebras

Luego de que el Boletín de Puerto Rico publicara un aumento del 10% en las solicitudes de quiebras en los negocios del país, el presidente de FirstBank indicó que se trata de establecimientos que confrontaban retos económicos desde antes de la pandemia y que se mantuvieron operando gracias a las ayudas federales de los pasados años.

“Hay sectores que estaban mal cuando empezó la pandemia, recibieron su fondo, sobrevivieron y simplemente se atrasó la situación que tenían. Hay varios de esos casos, son situaciones que estructuralmente no se habían resuelto”, explicó Alemán.

No obstante, ambos banqueros aseguraron que las estadísticas de quiebras se encuentran “muy por debajo” de los niveles en los que se ubicaba antes del 2020.

“Las quiebras han subido, pero no a niveles históricos, obviamente, vas a ver que cuando empieza a bajarse la liquidez del sistema, va a haber gente que no va a poder con el empuje de la inflación”, dijo Ferrer.

Confiados en el crecimiento económico

Aunque esta semana, el banco central estadounidense reconoció más abiertamente la posibilidad de una recesión, los ejecutivos se mostraron confiados en la solidez económica tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico e incluso respaldaron las proyecciones de la Junta de Planificación (JP).

Hace una semana, la dependencia gubernamental anticipó una década de crecimiento sostenido para Puerto Rico y de alrededor de 1.8% en el Producto Bruto en términos reales para el próximo año fiscal 2024.

“Nosotros estamos bastante en acuerdo con lo que la (JP) presentó”, dijo Alemán. “Creo que es una economía, aunque sea con un 1% (de crecimiento), es saludable para que el sistema siga creciendo. Siempre y cuando no veamos un decrecimiento”, añadió.

Asimismo, el principal oficial ejecutivo de FirstBank aseguró que aún queda liquidez en las cuentas de los clientes, un balance que ronda los $4,000 millones de los más de $40,000 millones que se desembolsaron durante la emergencia salubrista.