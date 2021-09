HJ Sims Puerto Rico, firma que administra activos para una lista de clientes de élite, anunció el nombramiento de Mariangie Colón, una experta y líder financiera con cerca de 30 años de experiencia, como la nueva gerente de sucursal, convirtiéndose así en la primera y única mujer de la firma en administrar una sucursal de inversión.

Graduada de la Universidad de Puerto Rico con una licenciatura en Administración de Empresas y especialización en Contabilidad, Colón es una profesional financiera con licencias Serie 7, 24. Comenzó su carrera en el mercado de inversiones enfocándose en las relaciones cliente-empresa, como asociada de Servicio al Cliente en 1993 para UBS / Paine Webber. En 2002, se incorporó a Santander Securities, comenzando como oficial de Crédito, ocupado luego los puestos de gerente de Centro de Servicios y subgerente de Operaciones. En septiembre de 2013, Colón se unió a HJ Sims en un rol de liderazgo asegurando que todos los sistemas de oficina y procesos de informes funcionen correctamente.

PUBLICIDAD

“Si alguien conoce de adentro hacia afuera la industria de inversiones en Puerto Rico, y lo importante que es conectarse y establecer una relación sólida con los clientes de HJ Sims, ese es Mariangie. Ella personifica los valores de nuestra empresa que pone mucho peso en la confianza y el respeto que apreciamos de nuestros clientes”, dijo Raúl Escudero, director de HJ Sims Puerto Rico.

“Me siento más que honrado de trabajar con este grupo de profesionales financieros a quienes conozco desde hace muchos años. Tener una experiencia operativa crítica, junto con una pasión por la tutoría, me permite ayudar a dirigir HJ Sims Puerto Rico. Contamos con un equipo altamente capacitado y estamos comprometidos con la isla”, sentenció Colón en declaraciones escritas.

Sims, con sede en Fairfield, CT, cuenta con bancos de inversión, gestión de patrimonio privado y ubicaciones comerciales en todo el país. Las inversiones implican riesgos, incluida la pérdida de capital. Esta no es una oferta para vender o comprar ninguna inversión. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Los testimonios pueden no ser representativos de la experiencia de otro cliente. Miembro FINRA, SIPC. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.