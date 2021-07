Una confidencia, una reclamación de arbitraje y un examen de la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, en inglés) resultaron en una multa y penalidades de $750,000 a la firma NEXT Financial Group por no haber tenido controles adecuados para supervisar la venta de bonos de Puerto Rico y otros valores a inversionistas.