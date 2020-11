La cooperativa de crédito federal PenFed Credit Union anunció hoy la introducción de un nuevo recurso de educación financiera digital.

Se trata de PenFed Financial Know How, que está disponible, libre de costo, a través de la relación de PenFed con el líder en soluciones de tecnología de bienestar financiero Everfi, Inc.

PenFed Financial Know How ofrece contenido en inglés y español a través de una sólida librería de temas de aprendizaje en torno a importantes conceptos de educación financiera personal, incluyendo presupuestos, inversiones, propiedades, planificación de retiro y más.

La plataforma interactiva de educación financiera está diseñada para proveerle a los socios las herramientas y los conocimientos personalizados necesarios para tomar decisiones financieras sabias.

A través del conocimiento financiero de PenFed, los usuarios son guiados a través de ejercicios interactivos que les permiten practicar la toma de decisiones financieras más relevantes para ellos en un entorno seguro. Cada área temática ofrece un módulo de 3 a 6 minutos diseñado para permitir a los usuarios aplicar lo que han aprendido a sus metas financieras personales. El diseño móvil está disponible en todos los dispositivos habilitados para internet para que los usuarios puedan acceder a él en cualquier momento y en cualquier lugar.

PUBLICIDAD

“PenFed se enorgullece de trabajar con Everfi para ampliar nuestros recursos de educación financiera y ayudar a nuestros socios y sus familias a lograr su bienestar financiero”, dijo James Schenck, presidente de PenFed y principal oficial ejecutivo de la Fundación PenFed.

La cooperativa federal ya había trabajado junto a Everfi en un programa de educación financiera para estudiantes de escuelas secundarias en Puerto Rico, por lo que la nueva plataforma amplía el alcance de esta iniciativa a los adultos de toda la isla.

“El programa de educación financiera Tu Dinero, Tu Sueño de PenFed, ofrecido a estudiantes de secundaria en Puerto Rico a través de Everfi, ha sido muy exitoso y recibimos muchos comentarios que indican que a los padres y familiares también les gustaría tomar los cursos ofrecidos a los estudiantes”, agregó el ejecutivo, mediante comunicado de prensa.

PenFed actualmente sirve a más de 222,000 socios en Puerto Rico con sucursales en San Juan, Hatillo, Ponce y en la Base del Ejército de los Estados Unidos en Fort Buchanan.

Como parte de su compromiso con Puerto Rico, PenFed y Everfi han unido fuerzas en los últimos dos años para llevar una plataforma tecnológica de educación financiera innovadora y escalable sin costo para 1,200 estudiantes de kínder a duodécimo grado en 24 escuelas públicas y privadas en todo Puerto Rico. Los estudiantes tienen acceso a un plan de estudios que les enseña cómo tomar decisiones financieras inteligentes.

Un estudio reciente de Everfi reveló que el 78% de los adultos desearían tener más información disponible al tomar sus decisiones financieras. Desde solicitar una tarjeta de crédito hasta obtener un préstamo estudiantil, comprar una casa o ahorrar para el retiro, la mayoría de los adultos no se sienten preparados para tomar decisiones financieras importantes sin información adicional.

PUBLICIDAD

“Comprender sus finanzas y tomar decisiones financieras seguras es clave para un futuro sólido, pero muchas personas no saben a dónde acudir para obtener la información que necesitan de una manera que sea fácilmente digerible y comprensible”, dijo el cofundador y presidente de Everfi, Ray Martínez. “Este programa es un testimonio del compromiso de Everfi de brindar educación financiera a estudiantes de todas las edades y felicitamos a PenFed por asumir este compromiso de educar a sus consumidores, permitiéndoles tomar el control de su salud financiera”.

Para obtener más información sobre el programa, visite https://penfed.everfi-next.net/welcome/pr.